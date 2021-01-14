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ДЕНЬГИ

"Украине прямым текстом дали понять, что денег и инвестиций не будет". Гончаренко опубликовал письмо ЕБРР о долгах "зеленым" инвесторам

Представитель Европейского банка реконструкции и развития выразил обеспокоенность значительной задолженностью перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников и напомнил, что часть ее украинская власть обязалась погасить в четвертом квартале прошлого года, однако не сделала этого. Об этом идет речь в письме, которое обнародовал народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Алексей Гончаренко: Ситуация в возобновляемой энергетике Украины доходит до такого абсурда, что даже ЕБРР не может удержаться от критики нынешней власти
Алексей Гончаренко: Ситуация в возобновляемой энергетике Украины доходит до такого абсурда, что даже ЕБРР не может удержаться от критики нынешней власти
Фото: nbnews.com.ua

В Европейском банке реконструкции и развития обеспокоены невыполнением украинской властью обязательств по погашению долгов перед "зеленой" генерацией и призывают Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, не запрещать выплачивать эту задолженность за счет кредитных средств "Укрэнерго", иначе инвесторы уйдут из страны.

Об этом идет речь в письме управляющего директора ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне в адрес главы НКРЭКУ. Письмо 14 января опубликовал в своем Telegram нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. 

"Украине прямым текстом дали понять, что ни денег, ни инвестиций не будет. Ситуация в возобновляемой энергетике Украины доходит до такого абсурда, что даже ЕБРР не может удержаться от критики нынешней власти", – написал политик.

Представитель ЕБРР в письме выразил обеспокоенность значительной задолженностью перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ), напомнив, что часть ее украинская власть обязалась погасить в четвертом квартале прошлого года, однако не сделала этого.

"Это является нарушением как электроэнергетического законодательства Украины, так и обязательств украинской власти, в частности НКРЭКУ, определенных в подписанном в июле 2020 года меморандуме о взаимопонимании относительно этого сектора. Одно из этих обязательств предусматривало погашение до конца 2020 года 40% задолженности, накопленной до июля 2020 г. включительно... И хотя НЭК "Укрэнерго" подписала гарантированный государством кредит на погашение 40% задолженности за электроэнергию из ВИЭ согласно меморандуму, этого погашения пока что не произошло", – отмечается в письме.

В ЕБРР также обеспокоены намерениями НКРЭКУ запретить использовать кредитные средства "Укрэнерго" для погашения задолженности перед "зеленой" генерацией. В банке отметили, что такое решение будет иметь негативное влияние на стабильность сектора альтернативной энергетики, финансовое положение инвесторов в этот сектор, а также в целом отношение инвесторов к Украине.

"Учитывая вышесказанное, мы со всем уважением просим НКРЭКУ не вводить указанное ограничение и позволить ГП "Гарантированный покупатель" выполнить его законные обязательства перед производителями электроэнергии из ВИЭ и обязательства, определенные в меморандуме", – отмечается в письме.

Гончаренко заявлял, что членов НКРЭКУ надо привлечь к уголовной ответственности за кризис в "зеленой" энергетике. Он отметил, что комиссия которая не включила около 9 млрд грн для расчетов по долгам в кредитные деньги НЭК "Укрэнерго" от государственных банков под предоставленные государством гарантии.

Меморандум между правительством и инвесторами в ВИЭ предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную "зеленую" электроэнергию начиная с августа 2020 года. В конце августа 2020 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что правительство планировало в четвертом квартале 2020 года выплатить 40% накопленных перед "зеленой" генерацией долгов, писала "Энергореформа".

1 августа 2020 года вступил в силу закон №810-IX, он предусматривает, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за "небалансы" для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 года (50% в 2021 году) и другие нормы. Указанные меры позволят экономить государству 7 млрд грн ежегодно, считают авторы документа. Закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ – в четвертом квартале 2020 года государство должно было погасить 40% задолженности (9 млрд грн), а остальные 60% – в 2021 году.

10 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина реализовала положения меморандума между Кабинетом Министров и иностранными инвесторами в возобновляемую энергетику по сокращению "зеленых" тарифов для солнечных и ветровых станций, что уменьшило финансовые затраты на "зеленую" энергетику, отмечало агентство "РБК-Украина".

Министерство энергетики Украины предлагало дополнить проект государственного бюджета на 2021 год пунктом о выделении средств в размере 11,55 млрд грн для финансовой поддержки ГП "Гарантированный покупатель", чтобы предприятие имело возможность осуществлять оплату за произведенную "зеленую" электроэнергию.

Сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга в 22,4 млрд грн перед производителями энергии из возобновляемых источников пока не наблюдается, писала Politeka.

"Укррудпром" проанализировал судебный реестр и выяснил, что на 7 октября компаний, которые подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", было уже более 50, общая сумма ущерба по исковым заявлениям уже превысила 630 млн грн.

Теги: энергетика, Алексей Гончаренко, ЕБРР, меморандум, долги, НКРЭКУ, Маттео Патроне, зеленая энергетика
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