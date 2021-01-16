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Генерация энергии из солнца и ветра в Украине увеличилась вдвое

Доля энергии солнца, ветра и биомассы в течение прошлого года выросла до 7,3% в общем производстве против 3,6% в 2019 году.

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В целом производство электроэнергии на солнечных, ветровых, био- и гидростанциях в Украине повысило долю экологической энергии в общем производстве до 13,4%
В целом производство электроэнергии на солнечных, ветровых, био- и гидростанциях в Украине повысило долю экологической энергии в общем производстве до 13,4%
Фото: depositphotos.com

Украина в 2020 году увеличила производство электроэнергии из возобновляемых источников – ветра, солнца и биомассы – в два раза по сравнению с 2019 годом – до 10,8 млрд кВт-час. Об этом свидетельствует статистика, опубликованная Министерством энергетики.

Сообщается, что доля энергии солнца, ветра и биомассы в течение прошлого года выросла до 7,3% в общем производстве против 3,6% в 2019 году. При этом производство электроэнергии на гидростанциях Украины в 2020 году уменьшилось на 7,2% – до 7,6 млрд кВт-час.

В целом производство электроэнергии на солнечных, ветровых, био- и гидростанциях в Украине повысило долю экологической энергии в общем производстве до 13,4% против 8,7% в 2019 году.

Европейский банк реконструкции и развития высказал обеспокоенность невыполнением украинской властью обязательств по погашению долгов перед "зеленой" генерацией.

Меморандум между правительством и инвесторами в ВИЭ предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную "зеленую" электроэнергию начиная с августа 2020 года. В конце августа 2020 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что правительство планировало в четвертом квартале 2020 года выплатить 40% накопленных перед "зеленой" генерацией долгов, писала "Энергореформа".

1 августа 2020 года вступил в силу закон №810-IX, он предусматривает, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за "небалансы" для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 года (50% в 2021 году) и другие нормы. Указанные меры позволят экономить государству 7 млрд грн ежегодно, считают авторы документа. Закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ – в четвертом квартале 2020 года государство должно было погасить 40% задолженности (9 млрд грн), а остальные 60% – в 2021 году.

10 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина реализовала положения меморандума между Кабинетом Министров и иностранными инвесторами в возобновляемую энергетику по сокращению "зеленых" тарифов для солнечных и ветровых станций, что уменьшило финансовые затраты на "зеленую" энергетику, отмечало агентство "РБК-Украина".

Министерство энергетики Украины предлагало дополнить проект государственного бюджета на 2021 год пунктом о выделении средств в размере 11,55 млрд грн для финансовой поддержки ГП "Гарантированный покупатель", чтобы предприятие имело возможность осуществлять оплату за произведенную "зеленую" электроэнергию.

Сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга в 22,4 млрд грн перед производителями энергии из возобновляемых источников пока не наблюдается, писала Politeka.

"Укррудпром" проанализировал судебный реестр и выяснил, что на 7 октября компаний, которые подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", было уже более 50, общая сумма ущерба по исковым заявлениям уже превысила 630 млн грн.

Теги: Украина, Министерство энергетики, зеленая энергетика
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