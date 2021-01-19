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ПОЛИТИКА

Саакашвили: Попытки чиновников украсть деньги "зеленой" энергетики подорвут авторитет Зеленского

Ни один инвестор больше не поверит Украине и президенту Владимиру Зеленскому, если долги перед "зеленой" энергетикой не будут погашены, заявил председатель Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили.

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Саакашвили: Пока им капает на офшорные или карманные счета, то президенту потом все это расхлебывать
Саакашвили: Пока им капает на офшорные или карманные счета, то президенту потом все это расхлебывать
Фото: pravda.com.ua

Попытки чиновников Кабмина и Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, отмыть деньги, которые предназначены изначально для полного погашения долгов перед инвесторами в "зеленую" энергетику Украины, подорвут авторитет президента Владимира Зеленского. Об этом заявил председатель Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили в эфире канала "Украина 24".

"Правительство взяло кредит на 10 млрд грн у государственных банков, для того чтобы выплатить долг "зеленой" энергетике. Но когда потом говорят, что "мы вообще вам платить ничего не будем". Что это означает? Это означает, что ни одна инвестиция в Украину больше не зайдет, что ни один инвестор Украине больше не поверит", – сказал он.

По словам Саакашвили, долговой кризис в "зеленой" энергетике чреват негативными последствиями прежде всего для Зеленского, поскольку все представители власти напрямую ассоциируются с президентом.

"Я бы не хотел, чтобы авторитет президента был под какими-то ударами из-за того, что у него люди, которые считают себя временными, хотят делать какие-то деньги… Пока им капает на офшорные или карманные счета, то президенту потом все это расхлебывать. Поэтому мне бы не хотелось этого, – подчеркнул председатель Исполнительного комитета реформ. – Именно Офис президента и, кстати, президент Зеленский на моей памяти два-три раза собирал на эту тему людей, насчет того, что нельзя кидать инвесторов, нельзя, чтобы украинское государство выглядело как обманщик. И он тогда принимал правильные решения. Может, он примет правильное решение. Очень на это рассчитываю, потому что я очень за него болею".

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявлял, что членов НКРЭКУ надо привлечь к уголовной ответственности за кризис в "зеленой" энергетике. Он отметил, что комиссия не включила около 9 млрд грн для расчетов по долгам в кредитные деньги НЭК "Укрэнерго" от государственных банков под предоставленные государством гарантии. Сегодня политик опубликовал письмо ЕБРР, в котором представитель банка высказал обеспокоенность невыполнением украинской властью обязательств по погашению долгов перед "зеленой" генерацией.

Меморандум между правительством и инвесторами в ВИЭ предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную "зеленую" электроэнергию начиная с августа 2020 года. В конце августа 2020 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что правительство планировало в четвертом квартале 2020 года выплатить 40% накопленных перед "зеленой" генерацией долгов, писала "Энергореформа".

1 августа 2020 года вступил в силу закон №810-IX, он предусматривает, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за "небалансы" для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 года (50% в 2021 году) и другие нормы. Указанные меры позволят экономить государству 7 млрд грн ежегодно, считают авторы документа. Закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ – в четвертом квартале 2020 года государство должно было погасить 40% задолженности (9 млрд грн), а остальные 60% – в 2021 году.

10 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина реализовала положения меморандума между Кабинетом Министров и иностранными инвесторами в возобновляемую энергетику по сокращению "зеленых" тарифов для солнечных и ветровых станций, что уменьшило финансовые затраты на "зеленую" энергетику, отмечало агентство "РБК-Украина".

Министерство энергетики Украины предлагало дополнить проект государственного бюджета на 2021 год пунктом о выделении средств в размере 11,55 млрд грн для финансовой поддержки ГП "Гарантированный покупатель", чтобы предприятие имело возможность осуществлять оплату за произведенную "зеленую" электроэнергию.

Сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга в 22,4 млрд грн перед производителями энергии из возобновляемых источников пока не наблюдается, писала Politeka.

"Укррудпром" проанализировал судебный реестр и выяснил, что на 7 октября компаний, которые подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", было уже более 50, общая сумма ущерба по исковым заявлениям уже превысила 630 млн грн.

Теги: Михаил Саакашвили, энергетика, долги, НКРЭКУ, деньги, Владимир Зеленский, зеленая энергетика
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