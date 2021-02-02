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ДЕНЬГИ

Нардеп Буймистер заявила, что нарушение Кабмином условий "зеленого" меморандума на руку России

Несоблюдение правительством договоренностей перед инвесторами в возобновляемую энергетику Украины представляет интересы исключительно страны-агрессора России, заявила народный депутат от "Слуги народа" Людмила Буймистер.

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Буймистер: Именно в стратегии национальной безопасности Российской Федерации развитие возобновляемых источников энергии в соседних государствах, объединенных единой энергосистемой одна из самых больших угроз национальной безопасности России
Буймистер: Именно в стратегии национальной безопасности Российской Федерации развитие возобновляемых источников энергии в соседних государствах, объединенных единой энергосистемой – одна из самых больших угроз национальной безопасности России
Фото: American Chamber of Commerce in Ukraine / Facebook

Из-за несоблюдения со стороны власти условий меморандума, подписанного с инвесторами в "зеленую" энергетику, России упрощается задача по усилению энергетического влияния на Украину, считает народный депутат от "Слуги народа" Людмила Буймистер. В своем Facebook она сообщила, что результаты выполнения меморандума между Кабинетом министров и инвесторами в возобновляемые источники энергии обсудили во время онлайн-встречи Ukrainian Bar Association.

"Вопрос выполнения меморандума является одним из ключевых принципов в энергетической отрасли", – отметила Буймистер, комментируя значительные долги в "зеленой" энергетике.

Политик добавила, что иностранные инвесторы чувствуют сопротивление и давление со стороны "Энергоатома", который не заинтересован в восстановлении своей платежеспособности и ведет персональную борьбу с сектором возобновляемых источников энергии.

"Это играет на руку и представляет интересы исключительно страны-агрессора. Потому что именно в стратегии национальной безопасности Российской Федерации развитие возобновляемых источников энергии в соседних государствах, объединенных единой энергосистемой, – одна из самых больших угроз национальной безопасности России", – убеждена нардеп.

Она напомнила, что Украина до сих пор объединена с Россией и Беларусью единой энергосистемой.

https://www.facebook.com/milabst/posts/10164670132600111

Меморандум между правительством и инвесторами в ВИЭ предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную "зеленую" электроэнергию начиная с августа 2020 года. В конце августа 2020 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что правительство планировало в четвертом квартале 2020 года выплатить 40% накопленных перед "зеленой" генерацией долгов, писала "Энергореформа".

1 августа 2020 года вступил в силу закон №810-IX, он предусматривает, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за "небалансы" для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 года (50% в 2021 году) и другие нормы. Указанные меры позволят экономить государству 7 млрд грн ежегодно, считают авторы документа. Закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ – в четвертом квартале 2020 года государство должно было погасить 40% задолженности (9 млрд грн), а остальные 60% – в 2021 году.

10 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина реализовала положения меморандума между Кабинетом Министров и иностранными инвесторами в возобновляемую энергетику по сокращению "зеленых" тарифов для солнечных и ветровых станций, что уменьшило финансовые затраты на "зеленую" энергетику, отмечало агентство "РБК-Украина".

Министерство энергетики Украины предлагало дополнить проект государственного бюджета на 2021 год пунктом о выделении средств в размере 11,55 млрд грн для финансовой поддержки ГП "Гарантированный покупатель", чтобы предприятие имело возможность осуществлять оплату за произведенную "зеленую" электроэнергию.

Сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга в 22,4 млрд грн перед производителями энергии из возобновляемых источников пока не наблюдается, писала Politeka.

"Укррудпром" проанализировал судебный реестр и выяснил, что на 7 октября компаний, которые подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", было уже более 50, общая сумма ущерба по исковым заявлениям уже превысила 630 млн грн.

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявлял, что членов НКРЭКУ надо привлечь к уголовной ответственности за кризис в "зеленой" энергетике. Он отметил, что комиссия не включила около 9 млрд грн для расчетов по долгам в кредитные деньги НЭК "Укрэнерго" от государственных банков под предоставленные государством гарантии. Сегодня политик опубликовал письмо ЕБРР, в котором представитель банка высказал обеспокоенность невыполнением украинской властью обязательств по погашению долгов перед "зеленой" генерацией.

Теги: энергетика, Энергоатом, Людмила Буймистер, зеленая энергетика
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