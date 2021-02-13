"Спровоцировали". Витренко рассказал, почему согласился на должность в Кабмине

По словам врио министра энергетики Украины Юрия Витренко, когда он в свое время начал рассказывать, что можно сделать в этой сфере, ему заявили: "Пойди и сделай".

Бывший топ-менеджер НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко в опубликованном 13 февраля интервью "Радіо Свобода" рассказал, почему согласился на должность в Кабинете Министров.

"Я иногда рассказывал, как нужно делать... А потом, соответственно, люди говорят: "Вот ты рассказывал, что нужно делать, так пойди и сделай!" ...Когда тебе говорят "так пойди и сделай", мне воспитание, какие-то принципы жизненные, патриотизм не позволяют сказать: "Да нет, я пошутил". Или же: "Я не пойду и не сделаю. Потому что мне кто-то там не нравится, или у кого-то политическая ориентация не та, или кто-то там что-то не так сказал", – объяснил врио министра.

Он подчеркнул, что государство – это "серьезные дела".

"Другой страны у меня нет. Поэтому если сказал и потом говорят: "Иди и сделай", то приходится отвечать за сказанное", – отметил Витренко.

По словам врио министра, должность для него "вообще не важна".

"Я пошел работать, потому что мне сказали, что нужно помочь государству. Вот способом, которым могу, я государству помогаю", – сказал Витренко.

Комментируя свое возможное назначение на должность первого вице-премьер-министра – министра энергетики Украины, он заявил, что "немного абстрагировался, потому что были немного другие ожидания".

15 декабря Витренко проходил собеседование с президентом Владимиром Зеленским и депутатами от "Слуги народа". 17 декабря комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг не поддержал его назначение на пост первого вице-премьер-министра – министра энергетики Украины. В тот же день Рада отказалась поддержать кандидатуру Витренко. За проголосовали 186 народных депутатов при минимально необходимых 226.

Витренко заявил, что остается открытым к предложениям по работе в правительстве.

21 декабря Кабмин назначил его врио министра энергетики.

25 января Витренко снова проходил собеседование с фракцией. Президент призвал поддержать его кандидатуру на должность.

28 января премьер Денис Шмыгаль внес кандидатуру Витренко снова. Во время перерыва работы Верховной Рады представление рассмотрел и поддержал профильный комитет. Однако народные депутаты второй раз не утвердили кандидатуру Витренко. Не хватило 22 голоса.