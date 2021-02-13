Витренко назвал себестоимость добываемого в Украине газа

"Нафтогаз" закупал газ в 2019 году, когда он был дорогой, поэтому на его продаже компания не заработала, утверждает врио министра энергетики Украины Юрий Витренко.

Врио министра энергетики Юрий Витренко в опубликованном 13 февраля интервью "Радіо Свобода" назвал себестоимость украинского газа.

"К сожалению, "Нафтогаз" закупал газ летом и осенью 2019 года, когда газ был дорогой, примерно столько же, сколько стоит сейчас. Поэтому "Нафтогаз" на этом газе ничего особо не заработал. Он зарабатывает на газе собственной добычи, которого, как я и говорю, себестоимость примерно до 3 грн, он потом его продает дороже, а эту прибыль затем он направляет в бюджет", – сказал он.

При этом, по словам врио министра энергетики, "Нафтогаз" убыточен.

"За девять месяцев он показал огромный ущерб. Если посмотрим даже на предыдущие годы, например, на 2019 год, то если бы не результаты по моему направлению (судебный спор с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. – "ГОРДОН"), там тоже был бы ущерб. "Нафтогаз" теряет средства. Если кто-то думает, что он прибыльный, как говорят, что вот за счет повышения тарифов он стал прибыльным, – то нет", – объяснил Витренко.

"Нафтогаз" и около 50 других компаний являются поставщиками природного газа населению.

С 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа. Население может свободно менять поставщика. До 1 августа стоимость газа для бытовых потребителей была единой и публиковалась 22-го числа каждого месяца.

Правительство Украины на внеочередном заседании 18 января 2021 года установило предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за 1 м³. Цена будет действовать до конца карантина, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, или до конца отопительного сезона.

Решению Кабмина предшествовало резкое повышение с января стоимости природного газа. Увеличение тарифов привело к протестам под общим названием "Стоп тарифный геноцид". Люди выходили на улицы во многих регионах, в том числе в Прикарпатье, Полтавской, Харьковской, Львовской, Одесской, Черновицкой, Донецкой, Закарпатской, Херсонской, Черниговской, Житомирской областях. В некоторых населенных пунктах протестующие перекрывали дороги и пикетировали облгосадминистрации.