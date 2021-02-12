НКРЭКУ впервые аннулировала лицензию поставщику газа

Газоснабжающая компания "Смарт Газ Систем" без получения заявлений включала в свой реестр бытовых потребителей, у которых был другой поставщик газа, сообщили в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, впервые в Украине отменила лицензию газоснабжающей компании. О решении НКРЭКУ 12 февраля сообщила пресс-служба регулятора.

НКРЭКУ лишила лицензии ООО "Смарт Газ Систем". Кроме этого, Нацкомиссия приняла решение о проведении выездной внеплановой проверки ЧАО "Мелитопольгаз", которому принадлежит компания "Смарт Газ Систем", пишет "Интерфакс-Украина".

Лицензиат без получения заявлений на присоединение к договору поставки газа включал в свой реестр бытовых потребителей, у которых оператором газораспределительных систем был другой поставщик газа, говорится в сообщении регулятора.

"На примере этой компании все другие лицензиаты должны понимать, что рынок природного газа создан и все реформы происходят для внедрения конкуренции на рынке и свободного выбора поставщика. Поэтому такие действия, повлекшие принудительный переход потребителя, являются недопустимыми. В дальнейшем комиссия будет также аннулировать лицензии в случае грубых нарушений лицензионных условий", – заявила член НКРЭКУ Оксана Кривенко.

Отмечается, что потребители, которые до 1 марта 2021 года не успеют избрать нового поставщика газа, будут автоматически переведены к газоснабжающей компании "Нафтогаз України", она является "поставщиком последней надежды". В феврале ГК "Нафтогаз України" установила цену газа для населения на уровне 6,86 грн за 1 м³.

С 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа. Население может свободно менять поставщика. До 1 августа стоимость газа для бытовых потребителей была единой и публиковалась 22-го числа каждого месяца.

Правительство Украины на внеочередном заседании 18 января установило предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за 1 м³. Цена будет действовать до конца карантина, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, или до конца отопительного сезона.

Решению Кабмина предшествовало резкое повышение с января 2021 года стоимости природного газа. Согласно тарифам 55 газоснабжающих компаний, в январе газ населению должны продавать по цене от 6,99 до 10,8 грн за 1 м³. Повысились и тарифы на тепло (средневзвешенный тариф для 23 генерирующих компаний установлен на уровне 1121,71 грн/Гкал). Выросли почти в два раза также тарифы на распределение газа.

30 января Нацкомиссия Украины, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, ограничила тарифы 13 компаний на распределение газа цифрой в 1,79 грн за 1 м³ в месяц без НДС.

По информации издания "ГазПравда", в феврале 30 поставщиков снизили цену газа для населения за январь, установив ее на уровне предельной – 6,99 грн за 1 м³, такая же цена газа в компании "ГАЗ АП" – она не менялась. Еще пять газсбытов установили за январь цену на газ для населения ниже предельной.