Газсбыты снизили цену на газ для населения за январь

Предельную цену газа для населения 6,99 грн за 1 м³ за январь установила 31 газоснабжающая компания. Стоимость 1 м³ варьируется от 6,79 грн до 10,8 грн в зависимости от поставщика, сообщает специализированное издание "ГазПравда".

Пять газсбытов установили за январь цену на газ для населения ниже 6,99 грн за 1 м³ Фото: depositphotos.com

30 поставщиков снизили цену газа для населения за январь, установив ее на уровне предельной – 6,99 грн за 1 м³, пишет специализированное издание "ГазПравда".

Ранее эти газоснабжающие компании установили такую цену только на февраль, когда начнет действовать постановление Кабинета Министров Украины об ограничении тарифа. Еще пять газсбытов установили за январь цену на газ для населения ниже предельной.

Стоимость 1 м³ газа варьируется от 6,79 грн до 10,8 грн в зависимости от поставщика. Самую низкую цену на январь для населения установила компания Megawatt, она просит 6,79 грн за 1 м³ газа. На одну копейку выше цена в компании "ЕРУ ТРЕЙДІНГ". Газовая компания "Нафтогаз України" установила цену за январь на уровне 6,86 грн за 1 м³ газа.

В то же время один газсбыт, "Херсонская областная энергопоставляющая компания", наоборот, поднял январскую цену 1 м³ газа на 48 коп. – до 8,58 грн.

Правительство Украины на внеочередном заседании 18 января установило предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за 1 м³. Цена будет действовать до конца карантина, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, или до конца отопительного сезона. Кабмин ожидает, что Нацкомиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг решит ограничить тарифы на распределение газа до 1,79 грн.

Временно исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко говорил, что в феврале украинцы заплатят за использованный в январе газ по повышенным с нового года тарифам газоснабжающих компаний. Платежки за февраль со сниженной ценой газа 6,99 грн за 1 м³ следует ждать в марте.

Решению Кабмина предшествовало резкое повышение с января 2021 года стоимости природного газа. Согласно тарифам 55 газоснабжающих компаний, в текущем месяце газ населению должны продавать по цене от 6,99 до 10,8 грн за 1 м³. Повысились и тарифы на тепло (средневзвешенный тариф для 23 генерирующих компаний установлен на уровне 1121,71 грн/Гкал). Выросли почти в два раза также тарифы на распределение газа.

Увеличение тарифов привело к протестам под общим названием "Стоп тарифный геноцид". Люди выходили на улицы во многих регионах, в том числе в Прикарпатье, Полтавской, Харьковской, Львовской, Одесской, Черновицкой, Донецкой, Закарпатской, Херсонской, Черниговской, Житомирской областях. В некоторых населенных пунктах протестующие перекрывали дороги и пикетировали облгосадминистрации. Протесты не прекратились после обещания Кабмина установить госрегулирование цен на газ. 18 января в Черновицкой области местные жители перекрыли дорогу через несколько сел, а в Полтаве – автодорогу Киев – Харьков. Протестующие говорили, что временное снижение цены на газ будет действовать только до окончания карантина или отопительного сезона, к тому же, оно не влияет на тарифы за январь 2021 года.