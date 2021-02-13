"Нафтогаз" не предоставляет информации о количестве своего газа в подземных хранилищах – Витренко

По словам врио министра энергетики Украины Юрия Витренко, из-за отсутствия данных о количестве газа "Нафтогазу" в подземных хранилищах он "на цифрах" не может говорить о себестоимости топлива.

НАК "Нафтогаз України" не предоставляет информацию о количестве своего газа в подземных хранилищах. Об этом врио министра энергетики Юрий Витренко заявил "Радіо Свобода" в интервью, которое было опубликовано 13 февраля.

"Непрозрачность заключается в том, что публика не знает, сколько газа "Нафтогазу" в подземках. Мало того, там тоже два режима – таможенный состав и нетаможенный состав. И этой информации нет. Мало того, я даже раскрою секрет, я спросил у своих сотрудников, потому что нужно было на Кабмин подавать документы. Минэнергетики сказало, что "Нафтогаз" даже Минэнергетики не предоставляет такие данные", – сказал он.

По словам врио министра, эта проблема будет решена.

"Мы видим общие объемы, у нас дополнительно еще 20 млрд м³. Сейчас поменьше. То есть это не проблема. Проблема в том, чтобы видеть действительно. По крайней мере, по "Нафтогазу" должна быть прозрачна ситуация, когда мы понимаем, сколько у государственной компании, которая выполняет функцию поставщика "последней надежды" (на минуточку!), которая как раз отвечает за безопасность поставок газа", – отметил Витренко.

Он подчеркнул, что отсутствие информации не позволяет говорить о себестоимости газа.

"Мы даже должны видеть, какая, например, себестоимость этого газа в подземке. Потому что много спекуляций звучит на эту тему, что вот "Нафтогаз" закачивает, покупал летом по 3 грн, а сейчас продает по 7 грн. Я знаю, что это не так. Но на цифрах, например, показать я не могу. А это неправильно", – объяснил Витренко.

С 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа. Население может свободно менять поставщика. До 1 августа стоимость газа для бытовых потребителей была единой и публиковалась 22-го числа каждого месяца.

Правительство Украины на внеочередном заседании 18 января 2021 года установило предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за 1 м³. Цена будет действовать до конца карантина, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, или до конца отопительного сезона.

"Нафтогаз" и около 50 других компаний являются поставщиками природного газа населению.