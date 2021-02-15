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ПОЛИТИКА

Кандидатуру Витренко на этой неделе могут третий раз вынести на голосование в Раду – источники

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что фракция "Слуга народа" 15 февраля соберется на заседание для рассмотрения повестки дня заседания парламента и кадровых вопросов.

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21 декабря 2020 года Кабмин назначил Витренко врио министра энергетики
21 декабря 2020 года Кабмин назначил Витренко врио министра энергетики
Фото: Yuriy Vitrenko / Facebook

Верховная Рада Украины на этой неделе в третий раз может попытаться назначить Юрия Витренко первым вице-премьер-министром – министром энергетики. Об этом 15 февраля LB.ua сообщил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура.

Он заявил, что фракция "Слуга народа" 15 февраля в 18.00 снова соберется для рассмотрения повестки дня заседания парламента и кадровых вопросов.

Качура отметил, что, в частности, будут обсуждать вопрос назначения Витренко.

Другие собеседники из фракции сообщили изданию, что "ситуация с Витренко до конца не ясна, так как пока неизвестно, хватит ли голосов.

Витренко в 2018–2020 годах был исполнительным директором "Нафтогазу". Принимал участие в Стокгольмском арбитраже, который удовлетворил требования Украины в спорах с "Газпромом" о закупке и транзите российского газа. Он завершил работу в компании в июле 2020-го.

15 декабря Витренко проходил собеседование с президентом Владимиром Зеленским и депутатами от "Слуги народа". 17 декабря комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг не поддержал его назначение на пост первого вице-премьер-министра – министра энергетики Украины. В тот же день Рада отказалась поддержать кандидатуру Витренко. За проголосовали 186 народных депутатов при минимально необходимых 226.

21 декабря Кабмин назначил его врио министра энергетики.

25 января 2021 года Витренко снова проходил собеседование с фракцией "Слуга народа". Президент призвал поддержать его кандидатуру. 28 января премьер Денис Шмыгаль внес кандидатуру Витренко снова. Во время перерыва работы Верховной Рады представление рассмотрел и поддержал профильный комитет. Однако народные депутаты второй раз не утвердили кандидатуру Витренко – проголосовало за 204 нардепа.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 13 февраля заявил, что кандидатуру Витренко могут третий раз вынести на голосование в Раду. Он отметил, что Витренко – лучший кандидат на эту должность, поэтому ведутся консультации с народными депутатами о его назначении.

Теги: Украина, депутаты, народные депутаты, голосование, вице-премьер, Юрий Витренко, Слуга народа
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