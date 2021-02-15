"Нафтогаз" ответил Витренко: Информация о запасах газа не является секретом уже более шести лет

Комментируя заявление врио министра энергетики Украины Юрия Витренко об отсутствии данных о газе "Нафтогазу" в подземных хранилищах, в компании отметили, что "Укртрансгаз" публикует информацию ежедневно с 2014 года.

В "Нафтогазе" подчеркивают, что информацию о газе публикуют на ряде сайтов Фото: Група Нафтогаз / Facebook

В НАК "Нафтогаз України" опровергли информацию врио министра энергетики Украины Юрия Витренко об отсутствии данных о запасах компании в подземных хранилищах газа (ПХГ). Комментарий опубликован 15 февраля в Facebook АО "Укртрансгаз", входящего в структуру "Нафтогазу".

"Сколько на самом деле газа в украинских подземках? Информация о запасах газа не является секретом уже более шести лет. С июня 2014 года "Укртрансгаз" ежедневно публикует данные об объемах газа не только в целом по Украине, но и в каждом отдельном ПХГ", – говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что информация размещается на сайтах "Укртрансгаза", "Нафтогазу", организации Gas Infrastructure Europe. Эта организация объединяет европейских операторов газовой инфраструктуры, в частности, ПХГ.

"Но есть информация, которую "Укртрансгаз" публично раскрывать не может. А именно – сколько газа есть у каждого отдельного заказчика услуг хранения. Ведь это конфиденциальные данные наших партнеров. Пункт об ограничении доступа к этой информации содержится в типовом договоре хранения", – объяснили в компании.

В интервью "Радіо Свобода", опубликованном 13 февраля, Витренко заявил, что "публика не знает, сколько газа "Нафтогазу" в подземках". "Мало того, там тоже два режима – таможенный состав и нетаможенный состав. И этой информации нет. Мало того, я даже раскрою секрет, я спросил у своих сотрудников, потому что нужно было в Кабмин подавать документы. Минэнергетики сказало, что "Нафтогаз" даже Минэнергетики не предоставляет такие данные", – сказал врио министра энергетики.

С 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа. Население может свободно менять поставщика. До 1 августа стоимость газа для бытовых потребителей была единой и публиковалась 22-го числа каждого месяца.

"Нафтогаз" и около 50 других компаний являются поставщиками природного газа населению.