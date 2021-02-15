ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

"Нафтогаз" ответил Витренко: Информация о запасах газа не является секретом уже более шести лет

Комментируя заявление врио министра энергетики Украины Юрия Витренко об отсутствии данных о газе "Нафтогазу" в подземных хранилищах, в компании отметили, что "Укртрансгаз" публикует информацию ежедневно с 2014 года.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В "Нафтогазе" подчеркивают, что информацию о газе публикуют на ряде сайтов
В "Нафтогазе" подчеркивают, что информацию о газе публикуют на ряде сайтов
Фото: Група Нафтогаз / Facebook

В НАК "Нафтогаз України" опровергли информацию врио министра энергетики Украины Юрия Витренко об отсутствии данных о запасах компании в подземных хранилищах газа (ПХГ). Комментарий опубликован 15 февраля в Facebook АО "Укртрансгаз", входящего в структуру "Нафтогазу".

"Сколько на самом деле газа в украинских подземках? Информация о запасах газа не является секретом уже более шести лет. С июня 2014 года "Укртрансгаз" ежедневно публикует данные об объемах газа не только в целом по Украине, но и в каждом отдельном ПХГ", – говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что информация размещается на сайтах "Укртрансгаза", "Нафтогазу", организации Gas Infrastructure Europe. Эта организация объединяет европейских операторов газовой инфраструктуры, в частности, ПХГ.

"Но есть информация, которую "Укртрансгаз" публично раскрывать не может. А именно – сколько газа есть у каждого отдельного заказчика услуг хранения. Ведь это конфиденциальные данные наших партнеров. Пункт об ограничении доступа к этой информации содержится в типовом договоре хранения", – объяснили в компании.

https://www.facebook.com/NaftogazGroup/posts/3826421317437625

В интервью "Радіо Свобода", опубликованном 13 февраля, Витренко заявил, что "публика не знает, сколько газа "Нафтогазу" в подземках". "Мало того, там тоже два режима – таможенный состав и нетаможенный состав. И этой информации нет. Мало того, я даже раскрою секрет, я спросил у своих сотрудников, потому что нужно было в Кабмин подавать документы. Минэнергетики сказало, что "Нафтогаз" даже Минэнергетики не предоставляет такие данные", – сказал врио министра энергетики.

С 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа. Население может свободно менять поставщика. До 1 августа стоимость газа для бытовых потребителей была единой и публиковалась 22-го числа каждого месяца.

"Нафтогаз" и около 50 других компаний являются поставщиками природного газа населению.

Теги: газ, энергетика, НАК Нафтогаз, Укртрансгаз, ПХГ, Юрий Витренко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Когда будет самолет, пока не знаем". Анастасия Зинченко вместе с возлюбленным Соколюком не может вылететь из Танзании из-за поломки самолета
"Когда будет самолет, пока не знаем". Анастасия Зинченко вместе с возлюбленным Соколюком не может вылететь из Танзании из-за поломки самолета
  "Скорее всего, у нас будет двойня". Победитель "Танцев со звездами" рассказал о будущем отцовстве
  "Скорее всего, у нас будет двойня". Победитель "Танцев со звездами" рассказал о будущем отцовстве
18-летний сын Тарзана и Королевой сделал предложение своей девушке. Фото
18-летний сын Тарзана и Королевой сделал предложение своей девушке. Фото
Беременная Квиткова рассекретила пол будущего ребенка
Беременная Квиткова рассекретила пол будущего ребенка
  "И сладкий, и соленый!". Рецепт запеченного омлета со шпинатом от экс-судьи "МастерШеф" Литвиновой
  "И сладкий, и соленый!". Рецепт запеченного омлета со шпинатом от экс-судьи "МастерШеф" Литвиновой
"Алла Борисовна здесь как девочка". Пугачева в мини-платье и белых носках сыграла с сыном на пианино. Видео
"Алла Борисовна здесь как девочка". Пугачева в мини-платье и белых носках сыграла с сыном на пианино. Видео
"Мы шли к этому восемь лет". 48-летняя Повереннова вышла замуж за 57-летнего бизнесмена
"Мы шли к этому восемь лет". 48-летняя Повереннова вышла замуж за 57-летнего бизнесмена
  "Он классный чувак, классный актер. И тут он приходит в политику и набирает самую бездарь, которая только существует". Фалеса высказался о президентстве Зеленского
  "Он классный чувак, классный актер. И тут он приходит в политику и набирает самую бездарь, которая только существует". Фалеса высказался о президентстве Зеленского
"Это может смотреться вульгарно". Ани Лорак рассказала, как выбирает одежду
"Это может смотреться вульгарно". Ани Лорак рассказала, как выбирает одежду
  Муж Сумской и экс-участница "ВИА Гры" стали участниками "Голосу країни"
  Муж Сумской и экс-участница "ВИА Гры" стали участниками "Голосу країни"
Жена Навального снялась для российского глянца. Фото
Жена Навального снялась для российского глянца. Фото
"Жаришка". Дорофеева надела "голое" прозрачное белье
"Жаришка". Дорофеева надела "голое" прозрачное белье
"Мне все равно, что скажут". alyona alyona в День святого Валентина обнародовала совместные фото с любимым
"Мне все равно, что скажут". alyona alyona в День святого Валентина обнародовала совместные фото с любимым
Внучка Ющенко рассказала, что изменила в своей внешности
Внучка Ющенко рассказала, что изменила в своей внешности
Верещук: Есть ли в армии любовь? Конечно, есть. И она такая, очень армейская. Он был офицером и я была офицером
Верещук: Есть ли в армии любовь? Конечно, есть. И она такая, очень армейская. Он был офицером и я была офицером
"Я все равно тебя люблю", "Хочу, чтобы еще чаще целовал". Как украинские знаменитости поздравили любимых с Днем святого Валентина
"Я все равно тебя люблю", "Хочу, чтобы еще чаще целовал". Как украинские знаменитости поздравили любимых с Днем святого Валентина
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Зеленская в ОАЭ надела хиджаб
Зеленская в ОАЭ надела хиджаб
"Любите и будьте счастливы, как мы". Grosu намекнула на роман с Полянским
"Любите и будьте счастливы, как мы". Grosu намекнула на роман с Полянским
  "Он должен был родиться 18 февраля". Петрожицкая рассказала о выкидыше
"Он должен был родиться 18 февраля". Петрожицкая рассказала о выкидыше
Принц Гарри и Меган Маркл во второй раз станут родителями
Принц Гарри и Меган Маркл во второй раз станут родителями
Елизавета II отреагировала на информацию о беременности Меган Маркл
Елизавета II отреагировала на информацию о беременности Меган Маркл
Каменских показала зимний досуг в компании матери и мужа
Каменских показала зимний досуг в компании матери и мужа
"Жаришка". Дорофеева надела "голое" прозрачное белье
"Жаришка". Дорофеева надела "голое" прозрачное белье
  "Никто не знает степени печали и горя". Кароль высказалась о скандале с Поляковой
"Никто не знает степени печали и горя". Кароль высказалась о скандале с Поляковой
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS