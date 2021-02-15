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Добытый в Украине газ идет на нужды населения – Витренко

Врио министра энергетики Украины Юрий Витренко заявил, что государственная компания "Укргазвидобування" добывает и отпускает примерно столько же товарного газа, сколько потребляет население.

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С 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа
С 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа
Фото: depositphotos.com

Добытый в Украине газ, который продают по цене ниже себестоимости добычи, идет не на экспорт, а на нужды украинского населения. Об этом 14 февраля "Радіо Свобода" заявил врио министра энергетики Украины Юрий Витренко.

По его словам, государственная компания "Укргазвидобування" добывает и отпускает примерно столько же товарного газа, сколько потребляет население как напрямую, так и через теплокоммунэнерго, централизованное отопление.

"Себестоимость добычи [газа], кстати, выросла очень сильно – и это вопрос к эффективности деятельности "Нафтогазу" – примерно 2,6 грн. То есть в два-три раза меньше, чем цена, которую сейчас платит население. Нужно еще учитывать тариф на передачу. Но, в принципе, в любом случае себестоимость намного меньше, чем рыночная цена", – заявил Витренко.

Он отметил, что этот газ не идет на экспорт, а направляется на нужды населения.

"Себестоимость условно 2,6 грн, почему бы не продавать по 2,6 грн, а зачем продавать по 6,99? Объясняю. Потому что многие люди не могут платить даже по 2,6 грн. Потому что есть пенсионеры, инвалиды, есть много людей, которые получают субсидии. И эти субсидии нужно с чего-то платить", – сказал он.

Витренко пояснил, что также есть налоги и расходы на обслуживание труб высокого давления, которые выполняет оператор ГТС.

"Если будет работать "Нафтогаз" только по себестоимости, "Нафтогаз" тогда не будет платить достаточное количество денег в госбюджет через налоги, через дивиденды, то есть часть прибыли, а "Нафтогаз" практически всю прибыль платит раз в бюджет, кажется 95%, то и не будет денег в госбюджете, прежде всего на те же субсидии. Кроме того, мы понимаем, что госбюджет – это зарплаты учителям, медикам, это пенсии, это расходы на оборону", – добавил он.

"Нафтогаз" и около 50 других компаний являются поставщиками природного газа населению.

С 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа. Население может свободно менять поставщика. До 1 августа стоимость газа для бытовых потребителей была единой и публиковалась 22-го числа каждого месяца.

Правительство Украины на внеочередном заседании 18 января 2021 года установило предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за 1 м³. Цена будет действовать до конца карантина, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, или до конца отопительного сезона.

Решению Кабмина предшествовало резкое повышение с января стоимости природного газаУвеличение тарифов привело к протестам под общим названием "Стоп тарифный геноцид". Люди выходили на улицы во многих регионах, в том числе в ПрикарпатьеПолтавскойХарьковской, Львовской, Одесской, Черновицкой, Донецкой, Закарпатской, Херсонской, Черниговской, Житомирской областях. В некоторых населенных пунктах протестующие перекрывали дороги и пикетировали облгосадминистрации.

Теги: налоги, газ, госбюджет, энергетика, бюджет, отопление, экспорт, ГТС, тарифы, прибыль, субсидии, Юрий Витренко, Радио Свобода, расходы, цена
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