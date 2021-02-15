На заседании фракции "Слуга народа", вероятно, обсудит сбор подписей за отставку Уруского – нардеп Кравчук

Парламентская фракция "Слуга народа" на заседании 15 февраля может рассмотреть ряд кадровых вопросов, среди них – касающийся сбора подписей за отставку вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского. Об этом рассказала замглавы фракции Евгения Кравчук.

Парламентская фракция "Слуга народа" на заседании 15 февраля, вероятно, обсудит вопрос, касающийся сбора подписей за отставку вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского. Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщила замглавы фракции Евгения Кравчук.

Она пояснила, что во фракции есть недовольные работой вице-премьера, которые собирают подписи за его отставку, но также есть и те, кто его поддерживают.

"Кадровые вопросы могут быть одними из тех, которые мы обсудим на заседании фракции. Пока что официально, согласно программе, без указания конкретных фамилий. Но однозначно нам нужно обсудить ситуацию относительно Уруского", – сказала Кравчук.

Нардеп отметила, что Уруский пользуется поддержкой президента Владимира Зеленского и правительства. Поэтому прежде чем выносить вопрос "в публичную плоскость, нужно это обсудить внутри команды" и озвучить замечания, если они есть, добавила Кравчук.

Она также рассказала, будут ли на заседании фракции обсуждать вопрос возможности назначения Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра – министра энергетики (в Раде уже два раза провалили голосование за это назначение, но в Офисе президента не исключают, что будет третья попытка).

"Я не могу подтвердить, что мы будем выдвигать его сегодня и снова собирать подписи за это кадровое решение, обсудим. Я так понимаю, что на этой неделе все-таки мы точно должны принять правку и законопроект о государственной службе, что позволит исполняющему обязанности по крайней мере подписывать приказы по министерству, чтобы не была заблокирована, в частности, выплата зарплат. Я так понимаю, что в профильном комитете была принята правка о 60 днях, то есть на протяжении 60 дней исполняющий обязанности может ставить подпись под документами министерства и голосовать на заседаниях Кабмина", – сказала Кравчук.

57-летний Олег Уруский в 1996–2000 годах работал в аппарате Совета нацбезопасности и обороны Украины, в 2000–2003-м занимал должность первого замглавы Госкомиссии по делам оборонно-промышленного комплекса, позже работал в секретариате правительства, был первым замминистра промышленной политики, возглавлял Государственное космическое агентство Украины, работал в частном секторе. Рада назначила Уруского вице-премьером 16 июля 2020 года.