Украина и SpaceX ведут переговоры о запуске спутника

Идут переговоры о совместимости украинского спутника с ракетоносителем SpaceX.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский заявил, что Украина планирует в 2021 году запустить в космос собственный спутник. Об этом он рассказал в интервью "Первому деловому".

"Реально у нас есть окно запустить наш аппарат только в декабре с помощью иностранного оператора, которым в данном случае является компания SpaceX", – рассказал министр.

Продолжаются переговоры о совместимости украинского спутника с ракетоносителем. О том, возможен ли запуск на ракете SpaceX, станет известно в ближайшее время.

По словам министра, космический аппарат практически готов. Он требует анализа и технических проверок готовности к запуску.

Спутник будет называться "Сич 2-30 (2-1)". Его планируют вывести на околоземную орбиту.

По словам Уруского, президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству стратегических отраслей промышленности вывести на орбиту собственный спутник к 30-й годовщине Независимости Украины.

13 ноября прошлого года Государственное космическое агентство сообщило, что Украина присоединилась к программе NASA "Артемида" о сотрудничестве в исследовании космоса.

В январе 2021 года Кабинет Министров утвердил концепцию космической программы Украины, которая предполагает создание национальной системы космического наблюдения на основе отечественных и иностранных орбитальных средств.