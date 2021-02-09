Европейское космическое агентство впервые за 11 лет набирает новых астронавтов

Агентство настоятельно рекомендует женщинам подавать заявки, чтобы расширить гендерное разнообразие.

Европа "вступает в новую эру освоения космоса", заявили в Европейском космическом агентстве Фото: esa.int

Европейское космическое агентство (ESA) впервые за 11 лет объявило о наборе новых астронавтов. Об этом сообщается на сайте агентства.

В объявлении отметили, что новички будут работать с опытными космонавтами, потому что Европа "вступает в новую эру освоения космоса".

Прием заявок продлится с 31 марта до 28 мая. После этого начнется шестиступенчатый процесс отбора, который завершится ориентировочно в октябре 2022 года.

"Агентство настоятельно рекомендует женщинам подавать заявки, потому что мы стремимся расширить гендерное разнообразие в наших рядах", – говорится в сообщении.

ESA – межправительственная организация, созданная в 1975 году с миссией по формированию развития космического потенциала Европы.

В ESA состоят 22 государства: Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Испания, Швеция, Швейцария и Британия. Словения и Латвия являются ассоциированными членами.