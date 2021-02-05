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Компания украинца Firefly получила заказ NASA на доставку грузов на Луну

Компания Firefly Aerospace получит от NASA $93,3 млн на доставку пакета из 10 исследовательских и технологических образцов на Луну в 2023 году.

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Firefly Aerospace отправит на Луну груз при помощи своего посадочного модуля Blue Ghost
Firefly Aerospace отправит на Луну груз при помощи своего посадочного модуля Blue Ghost
Фото: nasa.gov

Американская компания Firefly Aerospace, владельцем которой является украинский предприниматель Максим Поляков, получила заказ от Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) на доставку на Луну оборудования для проведения научных исследований. Об этом 4 февраля сообщила пресс-служба NASA.

"NASA выделило Firefly Aerospace из Сидар-Парка, штат Техас, около $93,3 млн на доставку пакета из 10 исследовательских и технологических образцов на Луну в 2023 году", – говорится в сообщении.

В рамках этой миссии компания отправит на Луну посадочный модуль Blue Ghost. Он должен приземлиться в лунном бассейне Mare Crisium и привезти с собой 94 кг полезного груза.

"Firefly Aerospace будет отвечать за комплексные услуги по доставке, включая интеграцию полезной нагрузки, запуск с Земли, посадку на Луну и выполнение миссий", – отметили в Нацуправлении.

Компания Firefly Aerospace получила такую возможность благодаря инициативе агентства Commercial Lunar Payload Services (CLPS), в рамках которой NASA обеспечивает услуги коммерческих партнеров для быстрой высадки научно-технических полезных грузов на поверхность Луны. Эта инициатива является ключевой частью космической программы NASA Artemis.

Firefly Aerospace была основана в 2014 году в США. В 2017 году она заявила о банкротстве и ее выкупил украинец Максим Поляков. Она разрабатывает легкие транспортники для доставки грузов на околоземную орбиту. Ее главный офис расположен в американском штате Техас, а научно-исследовательский и опытно-конструкторский центр предприятия есть в Днепре.

Теги: космос, NASA, Луна
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