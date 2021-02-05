Компания украинца Firefly получила заказ NASA на доставку грузов на Луну

Американская компания Firefly Aerospace, владельцем которой является украинский предприниматель Максим Поляков, получила заказ от Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) на доставку на Луну оборудования для проведения научных исследований. Об этом 4 февраля сообщила пресс-служба NASA.
"NASA выделило Firefly Aerospace из Сидар-Парка, штат Техас, около $93,3 млн на доставку пакета из 10 исследовательских и технологических образцов на Луну в 2023 году", – говорится в сообщении.
В рамках этой миссии компания отправит на Луну посадочный модуль Blue Ghost. Он должен приземлиться в лунном бассейне Mare Crisium и привезти с собой 94 кг полезного груза.
"Firefly Aerospace будет отвечать за комплексные услуги по доставке, включая интеграцию полезной нагрузки, запуск с Земли, посадку на Луну и выполнение миссий", – отметили в Нацуправлении.
Компания Firefly Aerospace получила такую возможность благодаря инициативе агентства Commercial Lunar Payload Services (CLPS), в рамках которой NASA обеспечивает услуги коммерческих партнеров для быстрой высадки научно-технических полезных грузов на поверхность Луны. Эта инициатива является ключевой частью космической программы NASA Artemis.
Firefly Aerospace была основана в 2014 году в США. В 2017 году она заявила о банкротстве и ее выкупил украинец Максим Поляков. Она разрабатывает легкие транспортники для доставки грузов на околоземную орбиту. Ее главный офис расположен в американском штате Техас, а научно-исследовательский и опытно-конструкторский центр предприятия есть в Днепре.