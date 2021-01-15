Марсоход NASA запишет, как "звучит" красная планета

На марсоходе Perseverance, который приземлится на планету в феврале, установлена пара микрофонов, которые, если все пойдет по плану, запишут приземление на планету, а также звуки работы марсохода, ветра и другие внешние шумы.

Марсоход Mars Perseverance Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA), который приземлится на красной планете 18 февраля, будет не только собирать изображения и образцы горных пород, но и записывать звуки. Об этом 14 января сообщило издание SciTechDaily.

На марсоходе есть пара микрофонов, которые, если все пойдет по плану, запишут приземление на Марс, а также звуки работы марсохода, ветра и другие внешние шумы.

Как отмечает издание, звуки на Марсе отличаются от земных. Дело в том, что марсианская атмосфера на 1% плотнее, чем атмосфера Земли на поверхности, и имеет другой состав, что влияет на излучение и распространение звука.

Марсоход Perseverance был отправлен в июле 2020 года. Ключевой целью его миссии на Марсе является поиск признаков древней микробной жизни. Полученные марсоходом данные помогут изучить геологию планеты и ее климат в прошлом. Также это будет первая миссия по сбору и хранению марсианских камней и реголита (битых пород и пыли).

Последующие миссии, которые в настоящее время рассматриваются NASA в сотрудничестве с Европейским космическим агентством, будут отправлять космические аппараты на Марс, чтобы собрать эти образцы с поверхности и вернуть их на Землю для углубленного анализа.