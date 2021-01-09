В NASA продлили на два года миссию InSight на Марсе

Миссия InSight по изучению Марса расширила понимание Солнечной системы и породила новые вопросы, отметили в NASA.

Аппарат доставили на Марс в 2018 году Фото: ЕРА

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства приняло решение продлить еще на два года, до декабря 2022 года, миссию по изучению Марса InSight. Об этом 8 января проинформировал сайт NASA.

В управлении отметили, что миссия InSight "расширила понимание нашей Солнечной системы, а также породила новые наборы разнообразных вопросов".

Рекомендацию продолжить на Марсе работу посадочного аппарата, оснащенного сейсмометром, дали независимые эксперты с опытом работы в области науки, операций и управления полетами. Они считают, что миссия дала "исключительные научные результаты".

В NASA отметили, что миссия позволила выявить на Марсе "сильную тектоническую активность", а также помогла больше узнать об атмосфере, магнитном поле и внутренней структуре планеты

"Расширенная миссия InSight будет сосредоточена на создании долгосрочных высококачественных сейсмических данных. Дальнейшая работа метеостанции и закладка сейсмического троса с использованием инструмента развертывания приборов космического корабля (IDA) будут способствовать повышению качества этого набора сейсмических данных", – объяснили в аэрокосмическом управлении США.

Модуль автоматической станции Mars InSight был запущен на Марс 5 мая 2018 года. 26 ноября того же года он приземлился на поверхность планеты. 7 декабря космический аппарат записал шум ветра на Марсе, а 19 декабря установил на планете сейсмометр.