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NASA объявило о прекращении миссии по изучению марсианского грунта

Марсианский модуль InSight не смог провести работы по бурению поверхности Марса, чтобы получить данные о температуре.

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Модуль автоматической станции Mars InSight был запущен на Марс 5 мая 2018 года
Модуль автоматической станции Mars InSight был запущен на Марс 5 мая 2018 года
Фото: depositphotos.com

Так называемый "Крот", инструмент на посадочном марсианском модуле InSight, был официально признан "мертвым", таким образом, миссия завершилась неудачей. Об этом сообщает ScienceAlert.

Работа "Крота" заключалась в том, чтобы зарыться в поверхность Марса на глубину до 5 метров. Трос соединял "Крот" с посадочным модулем, и вдоль этого троса были равномерно расположены тепловые датчики. Изучая тепловые свойства внутренней части планеты, ученые могли бы многое узнать о ее геологической истории.

Но загнать инструмент в землю оказалось непросто. "Крот" – это инструмент, который был разработан, чтобы медленно продвигаться вниз по поверхности. Ограничения по весу и энергии миссии означали, что более мощный способ загнать инструмент в землю был невозможен.

С самого начала развертывания миссии в марте 2019 года "Крот" столкнулся с проблемами. Сначала он немного продвинулся, но после проникновения на несколько сантиметров остановился. Первоначально сотрудники миссии думали, что он заблокирован камнем.

Но как оказалось, поверхность Марса, на которой расположен посадочный модуль InSight, покрыта уплотненным слоем грунта, который не падает обратно в яму во время бурения. Из-за этого не обеспечивалось необходимого трения для нормальной работы "Крота".

Персонал миссии сделал все, чтобы восполнить недостающее трение, но в итоге "Крот" так и не смог проникнуть достаточно глубоко в грунт Марса. После 500 попыток его объявили "мертвым".

Вместе с тем, другие инструменты посадочного модуля, включая сейсмометр, все еще работают. Так что миссия по-прежнему имеет научное значение. 

Как отмечает издание, это был первый раз, когда миссия пыталась таким образом раскопать поверхность Марса, поэтому все усилия проводились на неизведанной территории и невозможно было точно узнать, что произойдет с "Кротом". 

Модуль автоматической станции Mars InSight был запущен на Марс 5 мая 2018 года. 26 ноября того же года он приземлился на поверхность планеты. 7 декабря космический аппарат записал шум ветра на Марсе, а 19 декабря установил на планете сейсмометр.

В январе этого года NASA приняло решение продлить еще на два года, до декабря 2022 года, миссию InSight.

Теги: космос, Марс, наука, NASA, ученые
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