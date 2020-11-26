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"В 60 раз меньше, чем у NASA". Глава РАН заявил, что финансирование научного космоса в России снизилось до минимума

Президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что финансирование научного космоса не позволяет стране конкурировать с NASA.

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Россия может отказаться от космической науки
Россия может отказаться от космической науки
Фото: depositphotos.com

Россия не может конкурировать в космической сфере с другими развитыми в этой области государствами. Об этом 25 ноября на заседании комитета Госдумы РФ по образованию и науке заявил президент Российской академии наук Александр Сергеев, сообщает Science.sm.

"Наше отставание имеет ведь численный показатель – космическая наука в 60 раз меньше, чем имеют финансирование научные проекты NASA. Постоянно недофинансированы и проекты в других областях науки – в частности, постоянно переносятся сроки сдачи важнейших передовых ускорителей уровня "мегасайнс", – заявил Сергеев. 

Он предположил, что России стоит "совсем отказаться от космоса". По его мнению, такой вариант абсолютно реальный, так как финансирование научного космоса снизилось фактически до минимума и не позволяет конкурировать с NASA.

Сергеев отметил, что на недавнем совещании с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждалось, что Федеральная космическая программа будет урезана и уже урезается в основном за счет научного космоса.

По его словам, в 2016–2025 годах должны были выйти на финансирование 12–15 млрд руб. в год на задачи научного космоса, а получили, что к 2022 году финансирование работ упадет до 2,9 млрд руб. вместо 15 млрд.

Теги: Россия, космос, наука, NASA, Госдума, финансирование
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