Глава "Роскосмоса" Рогозин назвал Венеру русской планетой

Россия планирует запустить отдельную миссию на Венеру, но ждать это можно до 2030 года, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал Венеру "русской планетой", на которую у России есть планы. Об этом он заявил на выставке HeliRussia-2020, сообщает российское агентство ТАСС.

Рогозин сообщил журналистам, что Россия планирует запустить отдельную миссию на Венеру. Он уточнил, что ждать эту программу придется максимум до 2030 года.

Рогозин озвучил тезис о том, что Венера является "русской планетой", поскольку проекты миссий по ней включены в проект единой государственной программы космической деятельности России с 2021-го по 2030 год.

В релизе на сайте "Роскосмоса" от 15 сентября приводятся данные о нескольких запусках орбитальных миссий на поверхность Венеры. Космонавтам удалось получить подробные сведения о венерианском климате, почве и составе атмосферы. При этом уточняется, что передавал сигнал на Землю "советский аппарат "Венера-13".

О новых технологических достижениях России в космической индустрии Рогозин и его ведомство не сообщили.

Федеральную космическую программу (ФКП) России до 2025 года урезали на 150 млрд рублей (около $2 млрд) из-за падения доходов бюджета РФ. По паспорту ФКП до 2025 года финансирование программы должно составлять 1,406 трлн рублей.