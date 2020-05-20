На МКС повысилась концентрация бензола – "Роскосмос"

По данным "Роскосмоса", количество бензола в воздухе Международной космической станции пока не превышает предельно допустимые концентрации.

МКС была собрана на орбите Земли в 1998–2000 годах Фото: Roscosmos / Flickr

На Международной космической станции (МКС) увеличилась концентрация бензола. Об этом "РИА Новости" сообщили 20 мая в пресс-службе российской госкорпорации "Роскосмос".

Собеседник агентства подчеркнул, что предельно допустимых концентраций уровень бензола не достиг, и экипажу МКС ничто не угрожает.

В "Роскосмосе" отметили, что наблюдают "за увеличением концентрации" бензола.

На МКС находятся американский астронавт Кристофер Кэссиди и российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.

Бензол – токсичное и канцерогенное химическое соединение, бесцветная жидкость со специфическим сладковатым запахом. Входит в состав бензина и широко применяется для производства лекарств, пластмасс, синтетической резины, красителей.

Международная космическая станция – это пилотируемая орбитальная станция, которая используется как многоцелевой космический исследовательский комплекс. В проекте принимают участие пять космических агентств: NASA, "Роскосмос", Европейское космическое агентство, Японское агентство аэрокосмических исследований и Канадское космическое агентство. МКС была собрана на орбите Земли в 1998–2000 годах. 2 ноября 2000 года на станцию отправилась первая экспедиция.

В 2014 году страны – участницы программы договорились эксплуатировать станцию до 2024 года, но в "Роскосмосе" полагают, что ее ресурса хватит на четыре дополнительных года.