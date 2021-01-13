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Кабмин Украины утвердил концепцию космической программы

Концепция предполагает создание национальной системы космического наблюдения на основе отечественных и иностранных орбитальных средств.

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Ситуацию в украинской космической отрасли сдвинули с мертвой точки, комментируют в Минстратегпроме
Ситуацию в украинской космической отрасли сдвинули с мертвой точки, комментируют в Минстратегпроме
Фото: nasa.gov

Кабинет Министров одобрил концепцию общегосударственной целевой научно-технической космической программы на 2021–2025 годы. Об этом сообщается на странице Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности в Facebook.

"Наконец-то ситуация в отрасли будет сдвинута с мертвой точки, ведь последние несколько лет она фактически была в замороженном состоянии без понимания ни ее приоритетов, ни условий для развития", – написал вице-премьер-министр – министр стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

Согласно сообщению, концепция разработана Минстратегпромом совместно с Государственным космическим агентством.

Целью концепции являются усиление использования космического потенциала страны, повышение его влияния на развитие общества, обеспечение реализации интересов государства в сфере обороны и национальной безопасности.

Концепция предполагает создание национальной системы космического наблюдения на основе отечественных и иностранных орбитальных средств; создание и развитие отечественной спутниковой группировки космического наблюдения; обеспечение участия Украины в работе с международными организациями по вопросам космической деятельности.

Уруский отметил, что следующий важный и неотложный шаг – это принятие общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2021–2025 годы.

https://www.facebook.com/Minstrategprom/posts/134899875108196

Согласно проекту концепции, опубликованному на сайте Кабмина, на ее финансирование понадобится около 15 млрд грн из госбюджета.

Теги: космос, Олег Уруский, Государственное космическое агентство
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