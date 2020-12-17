На Землю впервые за 44 года доставили лунную почву

Китай стал третьей страной после США и СССР, которая собрала образцы лунной породы для их дальнейшего исследования на Земле.

Зонд приземлился на посадочной площадке в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая Фото: cgtn.com

Китайский зонд Chang'e-5 вечером 16 декабря (по киевскому времени) вернулся на Землю со свежими лунными породами и образцами почвы в четверг утром по пекинскому времени. Об этом сообщает Государственное космическое управление Китая.

Зонд вошел в атмосферу Земли в 19.33 16 декабря (по Киеву) и приземлился на посадочной площадке в районе хошуна Сыцзыван в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая.

Лунные породы, которые доставил зонд, передадут в лабораторию лунных проб Национальной астрономической обсерватории Китайской академии наук, которая была построена специально для их хранения, обработки и анализа. В лаборатории есть специальные средства, которые предотвращают загрязнение образца атмосферой и водой на Земле.

Доступ к некоторым из образцов Китай предоставит и ученым из других стран, отметил заместитель директора китайского Центра изучения Луны Пей Чжаоюй.

Видео с приземлением капсулы опубликовано в Twitter-аккаунте управления.

See the exciting moment ground and air crews locate the Chang'e-5 return capsule carrying precious moon samples back to Earth. pic.twitter.com/jTpjVWAHNG — CGTN America (@cgtnamerica) December 16, 2020

Трехэтапная китайская программа по изучению Луны началась в 2004 году. 24 ноября этого года в рамках программы был запущен зонд Chang'e-5.

Китай стал третьей страной, которая собрала образцы лунной породы для их дальнейшего исследования на Земле. Ранее это делали США (в 1969–1972 годах) и СССР (в 1976-м).