На должность главы Госкосмоса Украины осталось три претендента

С кандидатами на должность главы Государственного космического агентства Украины вице-премьер-министр – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский провел собеседование в режиме видеоконференции.

На должность председателя Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) осталось три претендента. Об этом 3 февраля проинформировало Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности.

В ведомстве рассказали, что собеседование с ними провел глава министерства, вице-премьер-министр Украины Олег Уруский.

"Во время разговора с кандидатами на вакантную должность, который проводился в режиме видеоконференции... Уруский задал им ряд вопросов, касающихся развития отечественной космической отрасли, сотрудничества с международными организациями и иностранными государствами, а также относительно их взглядов на пути вывода космической отрасли из текущей ситуации. Также обсуждались вопросы корпоратизации предприятий космической отрасли и привлечения инвестиций", – говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что Уруский "вскоре внесет предложение для принятия решения Кабинетом Министров".

Конкурс на должность главы Госкосмоса объявили 27 января.

"Всего в определенный период для подачи заявок – с 30 января по 2 февраля 2021 года – было получено 16 заявлений от кандидатов, из них отвечающие требованиям – шесть. Согласно профессиональным качествам и достижениям, на собеседование были приглашены три кандидата", – объяснили в Минстратегпроме.

16 ноября Кабинет Министров Украины уволил с должности главы ГКАУ Владимира Усова. Исполняющим обязанности председателя был назначен первый заместитель главы ведомства Михаил Лев. Усов обращался по поводу своего увольнения в суд.

13 января Кабинет Министров Украины одобрил концепцию общегосударственной целевой научно-технической космической программы на 2021–2025 годы. Согласно проекту концепции, опубликованному на сайте Кабмина, на ее финансирование понадобится около 15 млрд грн из госбюджета.