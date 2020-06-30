У Госкосмоса есть три сценария возвращения украинского спутника, который лежит недостроенным в РФ

В 2009 году ГП "Укркосмос" под гарантии правительства Украины получил от Канадского экспортного агентства кредит на $292 млн для создания спутника. Cледователи Национального антикоррукпционного бюро установили, что значительную часть средств украли чиновники, а полуготовый спутник "Либідь" с 2014 года лежит на российском предприятии "Информационные спутниковые системы", об этом пишет "Экономическая правда".

Суд отказал вернуть "Укркосмосу" средства, которые были потрачены на создание первого украинского телекоммуникационного спутника "Либідь". Сейчас для будущего спутника, на строительство которого был получен кредит на $292 млн от Канадского экспортного агентства, есть три сценария, об этом в интервью "Экономической правде", которое опубликовано 30 июня, рассказал глава Государственного космического агентства Владимир Усов.

По его словам, договор на получение спутника сейчас недействителен, у Украины есть три сценария возвращения спутника.

"Государство понимает, что для запуска спутника проект надо докапитализировать. Нужны деньги на создание ракеты, тестирование спутника, его доработки и продление гарантийных сроков. Сумма большая – $50-60 млн. Государство может докапитализировать эту сумму, каким-то образом получить от России спутник, каким-то образом достроить ракету, где использовались российские детали и двигатели, и запустить этой ракетой наш спутник с "Байконура".Вероятность такого развития событий, как вы понимаете, довольно низкая", – говорит Усов.

Второй сценарий – реализовать проект за счет спонсора, за это инвестор сможет получить часть мощности спутника, говорит глава космического агентства. Очередь из инвесторов не стоит, но теоретически такой вариант возможен, считает Усов.

"Мы понимаем, что не сможем сами или с инвестором запустить спутник и использовать его для наших нужд. Причина – это спутник связи и спецсвязи. Использовать спутник, который мы должны запустить с подконтрольного РФ "Байконура", опасно с точки зрения национальной безопасности.Тогда мы можем продать третьей стороне наши права на истребование спутника с РФ и уже на полученные деньги разработать собственный украинский спутник", – отметил глава агентства.

По информации "Экономической правды", в 2007 году Кабмин принял постановление о создании первого украинского геостационарного телекоммуникационного спутника "Либідь". В 2009 году ГП "Укркосмос" под гарантии правительства Украины получил от Канадского экспортного агентства кредит на $292 млн. Как установили следователи НАБУ, значительную часть этих средств украли чиновники "Укркосмоса", а полуготовый спутник с 2014 года лежит на российском предприятии "Информационные спутниковые системы" в Красноярске. В конце 2019 года Кабмин закончил выплачивать из бюджета Канадском экспортном агентству кредит, который в эквиваленте превысил 6 млрд грн.