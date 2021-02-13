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Космическое агентство: Украинский спутник не готов к запуску и финансирования на него нет

Комментируя сообщение министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского о степени готовности спутника "Січ 2-1", в Космическом агентстве Украины заявили, что "манипуляции и некомпетентность официальных лиц дискредитирует космическую отрасль и ставит под угрозу завершение работ по спутнику".

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На завершение и запуск спутника нужно еще 241 млн грн
На завершение и запуск спутника нужно еще 241 млн грн
Фото: Yuzhnoye State Design Office / Facebook

Заявление министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского о готовности спутника "Січ 2-1" к запуску не соответствует действительности, заявляют в Государственном космическом агентстве (ГКА) Украины. Соответствующие заявления опубликованы в Facebook и на сайте ведомства.

"Манипуляции и некомпетентность официальных лиц о запуске спутника "Січ 2-1" дискредитирует не только первых лиц страны, а и космическую отрасль в целом. Это ставит под угрозу не только завершение работ по спутнику, но и сеет сомнения в институциональной способности органов власти выполнять возложенные на них функции", – говорится в заявлении.

https://www.facebook.com/DKAUkraine/posts/3789313081160601

Агентство подробно рассказало о состоянии спутника. Кардинальных противоречий в этой информации с данными, озвученными Уруским, практически нет. В агентстве подтвердили, что по графику работ, дата запуска спутника назначена на декабрь 2021 года, и отметили, что о запуске договариваются с компанией Exolaunch GmbH (представитель по продаже услуг SpaceX). Есть технические сложности – "нагрузка на спутник в той позиции, в которой предлагается его расположить, будет в несколько раз превышать показатели, заявленные в требованиях к эксплуатации спутника", но они решаются на переговорах между ГКА, КБ "Южное", которое разрабатывает аппарат, и пусковой компанией.

По данным ГКА, по состоянию на середину января работы по созданию спутника "Січ 2-1" были выполнены ориентировочно на 85%, их планируют завершить к маю, работы по созданию наземного сегмента (центр управления) – на 45%, они продлятся до IV квартала 2021 года.

В то же время в агентстве возмущены тем, что Уруский в интервью телеканалу "Апостроф TV" 9 февраля сказал, что "...нынешнее руководство (ГКА) саботирует любые решения".

ГКА заявляет, что по состоянию на начало декабря 2020 года проект "Січ 2-1" находился в замороженном состоянии, без финансирования и даже предложений к финансированию, без каких-либо договоренностей по запуску спутника и его эксплуатации на орбите, и возможность реализовать его появилась только после работы, проведенной руководством агентства и КБ "Южное" в течение последних двух месяцев.

Кроме того, подчеркивают в агентстве, проблемы с финансированием не решены до сих пор. По утвержденному проекту, завершение работ и пусковые услуги оценены в 241 млн грн. ГКА проверило сметы, сформировало сумму на завершение проекта в 141 млн и продолжает стараться максимально удешевить работы. В прошлом году ГКА обратилось к нардепам с просьбой учесть более 200 млн грн для обеспечения доработки и запуска спутника в бюджете на 2021 год, но эти средства в госбюджете предусмотрены не были. 

Агентство ищет варианты финансирования из других источников. В том числе 28 января отправило письмо в Министерство стратегических отраслей промышленности Украины с предложением использовать средства из проекта "Циклон-4" (проект украинского космического ракетного комплекса. – "ГОРДОН") на финансирование этих расходов, но ответа не получило.

По словам Уруского, президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству стратегических отраслей промышленности вывести на орбиту собственный спутник в год 30-й годовщины независимости Украины.

В январе 2021 года Кабинет Министров утвердил концепцию космической программы Украины, которая предполагает создание национальной системы космического наблюдения на основе отечественных и иностранных орбитальных средств.

Теги: космос, госбюджет, спутник, SpaceX, Олег Уруский, Государственное космическое агентство
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