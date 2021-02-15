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На Занзибаре застряли около 180 украинских туристов. Некоторые жалуются, что их поселили в "ужасный отель" рядом с борделем

Туристы из Украины третьи сутки ждут рейса из Занзибара в Украину. Туроператор JoinUp и авиаперевозчик говорят, что предоставили всем надлежащие условия.

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Самолет должен был вылететь из Занзибара в Киев 13 февраля
Самолет должен был вылететь из Занзибара в Киев 13 февраля
Фото: EPA

Из-за поломки самолета на Занзибаре застряли около 180 украинских туристов, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко 15 февраля в Twitter.

"Сломался самолет. МИД и посольство в Кении работают с туроператором, чтобы он обеспечил граждан надлежащими условиями пребывания на время задержки и как можно скорее решил вопрос их возвращения", – написал Николенко.

Речь идет о рейсе PQ6972 авиакомпании SkyUp. Он должен был вылететь в Киев 13 февраля в 12.50 по местному времени, рассказали BBC Україна пассажиры рейса. МИД Украины, туроператор и авиаперевозчик подтвердили эту информацию. Среди туристов есть также граждане Беларуси.

Киевлянин Алексей Беспалов, который третьи сутки ждет рейса, сказал, что у компании нет запасных самолетов. Туристы, по его словам, будут ждать, когда его починят или пришлют новый самолет. Несколько пассажиров сообщили, что прошлой ночью не всем обеспечили отель. Те, кто получил жилье, жаловались на плохие условия. По словам Беспалова, некоторые туристы сначала ночевали на улице на траве, а затем группу пассажиров заселили в "ужасный отель в опасном районе Занзибар-Сити" рядом с местным клубом и борделем. 

В понедельник, 15 февраля, по его словам, пассажиров стали развозить в другие отели группами по 20–30 человек.

Туроператор JoinUp и авиаперевозчик уверяют, что предоставили всем туристам надлежащие условия. Трудности с поселением объяснили высоким сезоном на Занзибаре, а задержки с вылетом – коронавирусными ограничениями, из-за которых сложно организовать новый рейс. Компания уверяет, что 14 февраля всех туристов расселили по отелям и полностью обеспечили питанием. Перевозчик и туроператор сказали, что провели переговоры с партнерами в различных странах, чтобы получить разрешение на новый дополнительный маршрут и вернуть туристов домой.

Туристов планировали возвращать новым рейсом PQ 1972 Занзибар – Борисполь. Он должен был вылететь 14 февраля вечером. Табло SkyUp показывает, что вылет перенесли на 16.30 15 февраля.

Теги: МИД, самолет, туристы, Кения, самолеты, посольство Украины, Олег Николенко
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