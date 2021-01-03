Украинские туристы провалились под лед в национальном парке в Польше

Под туристами из Украины на озере Морское Око в Татрах проломился тонкий лед. Они смогли выбраться на берег самостоятельно, сообщили в администрации Татранского национального парка.

2 января на озере Морское Око в польских Татрах на территории Татранского национального парка украинские туристы провалились под лед в 10 метрах от берега. Об этом сообщила сотрудница парка Паулина Колодзейская, пишет Polskie Radio.

По ее информации, туристов не выдержал тонкий лед, они самостоятельно смогли выбраться на берег, никто не пострадал.

В сообщении сказано, что лед на озере слишком тонкий. Администрация национального парка призывает людей не выходить на поверхность замерзших озер в Татрах. В парке размещены предупреждающие таблички, но, несмотря на это, туристы выходят на замерзшие водоемы.

Зимой, когда лед достаточно толстый, туристы прокладывают по Морскому Оку путь к Черному озеру.