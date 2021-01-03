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Освобожденного из плена в Ливии украинца не могут пустить в РФ – СМИ

У гражданина Украины, которого освободили из плена в Ливии, нето документов. По информации члена Общественной палаты России Александра Малькевича, ему нужна помощь посольства Украины. Об этом сообщило "РИА Новости".

Один из освобожденных моряков гражданин Украины
Один из освобожденных моряков – гражданин Украины
Фото: depositphotos.com

Украинец, освобожденный из плена в Ливии 2 января, прилетел с другими освобожденными в Москву. Об этом сообщил член Общественной палаты России Александр Малькевич, пишет "РИА Новости" в Telegram.

"У прилетевших в Москву из Ливии моряков нет при себе документов, поэтому украинского гражданина не могут пустить в РФ", – отмечено в сообщении.

По его Малькевича, украинцу должно оказать помощь посольство Украины.

Моряки рассказали, что их держали на военной базе, но они никого не видели, потому что все время были с завязанными глазами. Агентство "РИА Новости" опубликовало интервью с моряками в своем Telegram-канале. 

"Мы были связаны и постоянно находились в одной позе, нельзя было позу менять. Все затекает и неудобно. Утром мы стали жаловаться. Потом разрешили в другой позе", – рассказал один из освобожденных. 

По его словам, к ним относились нормально, давали еду, воду и сигареты. Какую цель преследовали задержавшие моряков люди, они не смогли уточнить.

Из плена в Ливии освободили одного гражданина Украины и трех граждан РФ. Об этом Малкевич сообщил 2 января в Telegram. По информации Малькевича, моряки были схвачены "несколько недель назад".

После свержения в 2011 году режима ливийского диктатора Муаммара Каддафи в стране было образовано новое правительство, однако в 2014 году оно раскололось и в Ливии начались боевые действия между двумя администрациями. Международно признанное правительство национального единства контролирует Триполи, ему противостоит "тобрукское правительство", вооруженными силами которого командует генерал Халифа Хафтар.

Теги: Россия, Украина, Москва, помощь, посольство Украины, моряки
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