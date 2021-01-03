В наручниках с пакетом на голове. В Турции нашли мертвой 25-летнюю украинку – СМИ

В Турции нашли мертвой гражданку Украины. Тревогу забила ее мать, которая не могла связаться с дочерью. Об этом сообщило турецкое издание Egeyön.

По факту смерти украинки турецкая полиция получила показания двух человек, сообщили местные СМИ Фото: EPA

В Бодруме на юго-западе Турции нашли мертвой 25-летнюю украинку Кристину Новицкую. Об этом 2 января со ссылкой на свои источники сообщило турецкое издание Egeyön.

Мать Новицкой не могла с ней связаться, последний раз они общались 30 декабря. Женщина позвонила соседям дочери, а те вызвали полицию.

"Когда дверь открыл слесарь, молодая женщина была мертва, она сидела на стуле со скованными [наручниками] за спиной руками и полиэтиленовым пакетом на голове", – пишет издание.

Журналистам сообщили, что по факту смерти полиция получила показания двух человек. После прокурорской экспертизы тело Новицкой было отправлено в Институт судебной медицины для установления причины смерти.