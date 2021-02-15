"Когда будет самолет, пока не знаем". Анастасия Зинченко вместе с возлюбленным Соколюком не может вылететь из Танзании из-за поломки самолета

Украинка Анастасия Зинченко, которая стала известна после того, как год назад во время эвакуации украинцев из китайского Уханя в разгар эпидемии коронавируса отказалась покидать страну без своего питомца, обратилась за помощью к фолловерам с просьбой об огласке, так как после окончания отдыха в Танзании оказалась под открытым небом из-за поломки самолета. Помимо Зинченко и ее бойфренда, главы Государственной миграционной службы Украины Максима Соколюка из Танзании мне могут вылететь еще около 200 человек.

Возлюбленная главы Государственной миграционной службы Украины (ГМСУ) Максима Соколюка Анастасия Зинченко, которая стала известна после того, как год назад во время эвакуации украинцев из китайского Уханя в разгар эпидемии коронавируса отказалась покидать страну без своего питомца и осталась там еще на несколько месяцев, 13 февраля в Instagram сообщила, что не может вылететь из Танзании, куда накануне отправилась со своим бойфрендом.

"Эти сутки были крайне сложные. Наш рейсовый самолет сломан. Пытались починить, найти другие варианты и мы ждали восемь часов в аэропорту. Потом нас заселили в хостел от отеля на пару часов для отдыха. Утром снова привезли в аэропорт, начали регистрацию пассажиров, а потом ее отменили. Выяснилось, что самолет неисправен. После трех часов ожидания в холле аэропорта нас выгнали на улицу, потому что мы мешали другим людям пройти регистрацию. Через какое-то время посадили в автобусы и отвезли в отель. Нас кормят, но не заселяют в номер. Когда будет самолет, пока не знаем и ожидаем новости", – написала она.

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В связи с обстоятельствами пара отпраздновала День влюбленных на отдыхе.

"Наш самый романтичный и непредсказуемый день в жизни", – подписала Зинченко совместное фото с Соколюком.

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14 февраля она в Instagram заявила, что считает задержку рейса из Танзании спустя ровно год после несостоявшейся эвакуации из Уханя хорошей традицией.

"Каждое событие, что в феврале 2020, что в феврале 2021-го нашу жизнь изменило к лучшему", – подытожила она.

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Вскоре после этого Зинченко в Instagram Stories обратилась за помощью к фолловерам, попросив предать огласке ситуацию, в которой помимо них с Соколюком оказалось еще почти 200 человек.

По ее словам, их не заселяют в отель, а перевозчик не предоставляет самолет вместе сломанного.

Скриншот: nastyazinchenko_ / Instagram

В феврале 2020 года Зинченко, находясь в Ухане, где произошла вспышка коронавируса, отказалась покидать страну без своего питомца, так как для его эвакуации понадобились специальные документы.

Вскоре ситуацию пообещал взять под контроль президент Украины Владимир Зеленский. О своем возвращении в Украину вместе с питомцем Зинченко сообщила 1 мая.

Осенью 2020 года Соколюк признался, что между ними с Зинченко завязались личные отношения, когда он помогал ей решить вопрос с эвакуацией питомца в Украину,.