"Когда будет самолет, пока не знаем". Анастасия Зинченко вместе с возлюбленным Соколюком не может вылететь из Танзании из-за поломки самолета

Возлюбленная главы Государственной миграционной службы Украины (ГМСУ) Максима Соколюка Анастасия Зинченко, которая стала известна после того, как год назад во время эвакуации украинцев из китайского Уханя в разгар эпидемии коронавируса отказалась покидать страну без своего питомца и осталась там еще на несколько месяцев, 13 февраля в Instagram сообщила, что не может вылететь из Танзании, куда накануне отправилась со своим бойфрендом.
"Эти сутки были крайне сложные. Наш рейсовый самолет сломан. Пытались починить, найти другие варианты и мы ждали восемь часов в аэропорту. Потом нас заселили в хостел от отеля на пару часов для отдыха. Утром снова привезли в аэропорт, начали регистрацию пассажиров, а потом ее отменили. Выяснилось, что самолет неисправен. После трех часов ожидания в холле аэропорта нас выгнали на улицу, потому что мы мешали другим людям пройти регистрацию. Через какое-то время посадили в автобусы и отвезли в отель. Нас кормят, но не заселяют в номер. Когда будет самолет, пока не знаем и ожидаем новости", – написала она.
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В связи с обстоятельствами пара отпраздновала День влюбленных на отдыхе.
"Наш самый романтичный и непредсказуемый день в жизни", – подписала Зинченко совместное фото с Соколюком.
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14 февраля она в Instagram заявила, что считает задержку рейса из Танзании спустя ровно год после несостоявшейся эвакуации из Уханя хорошей традицией.
"Каждое событие, что в феврале 2020, что в феврале 2021-го нашу жизнь изменило к лучшему", – подытожила она.
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Вскоре после этого Зинченко в Instagram Stories обратилась за помощью к фолловерам, попросив предать огласке ситуацию, в которой помимо них с Соколюком оказалось еще почти 200 человек.
По ее словам, их не заселяют в отель, а перевозчик не предоставляет самолет вместе сломанного.
В феврале 2020 года Зинченко, находясь в Ухане, где произошла вспышка коронавируса, отказалась покидать страну без своего питомца, так как для его эвакуации понадобились специальные документы.
Вскоре ситуацию пообещал взять под контроль президент Украины Владимир Зеленский. О своем возвращении в Украину вместе с питомцем Зинченко сообщила 1 мая.
Осенью 2020 года Соколюк признался, что между ними с Зинченко завязались личные отношения, когда он помогал ей решить вопрос с эвакуацией питомца в Украину,.