Бульвар Шоубиз
 
15 февраля, 2021
 
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"Когда будет самолет, пока не знаем". Анастасия Зинченко вместе с возлюбленным Соколюком не может вылететь из Танзании из-за поломки самолета

Украинка Анастасия Зинченко, которая стала известна после того, как год назад во время эвакуации украинцев из китайского Уханя в разгар эпидемии коронавируса отказалась покидать страну без своего питомца, обратилась за помощью к фолловерам с просьбой об огласке, так как после окончания отдыха в Танзании оказалась под открытым небом из-за поломки самолета. Помимо Зинченко и ее бойфренда, главы Государственной миграционной службы Украины Максима Соколюка из Танзании мне могут вылететь еще около 200 человек.

Зинченко и Соколюк из-за поломки самолета отмечали День влюбленных на отдыхе
Зинченко и Соколюк из-за поломки самолета отмечали День влюбленных на отдыхе
Фото: nastyazinchenko_ / Instagram

Возлюбленная главы Государственной миграционной службы Украины (ГМСУ) Максима Соколюка Анастасия Зинченко, которая стала известна после того, как год назад во время эвакуации украинцев из китайского Уханя в разгар эпидемии коронавируса отказалась покидать страну без своего питомца и осталась там еще на несколько месяцев, 13 февраля в Instagram сообщила, что не может вылететь из Танзании, куда накануне отправилась со своим бойфрендом. 

"Эти сутки были крайне сложные. Наш рейсовый самолет сломан. Пытались починить, найти другие варианты и мы ждали восемь часов в аэропорту. Потом нас заселили в хостел от отеля на пару часов для отдыха. Утром снова привезли в аэропорт, начали регистрацию пассажиров, а потом ее отменили. Выяснилось, что самолет неисправен. После трех часов ожидания в холле аэропорта нас выгнали на улицу, потому что мы мешали другим людям пройти регистрацию. Через какое-то время посадили в автобусы и отвезли в отель. Нас кормят, но не заселяют в номер. Когда будет самолет, пока не знаем и ожидаем новости", – написала она.

В связи с обстоятельствами пара отпраздновала День влюбленных на отдыхе.

"Наш самый романтичный и непредсказуемый день в жизни", – подписала Зинченко совместное фото с Соколюком.

14 февраля она в Instagram заявила, что считает задержку рейса из Танзании спустя ровно год после несостоявшейся эвакуации из Уханя хорошей традицией. 

"Каждое событие, что в феврале 2020, что в феврале 2021-го нашу жизнь изменило к лучшему", – подытожила она.

Вскоре после этого Зинченко в Instagram Stories обратилась за помощью к фолловерам, попросив предать огласке ситуацию, в которой помимо них с Соколюком оказалось еще почти 200 человек.

По ее словам, их не заселяют в отель, а перевозчик не предоставляет самолет вместе сломанного.

Скриншот: nastyazinchenko_ / Instagram
Скриншот: nastyazinchenko_ / Instagram

В феврале 2020 года Зинченко, находясь в Ухане, где произошла вспышка коронавируса, отказалась покидать страну без своего питомца, так как для его эвакуации понадобились специальные документы.

Вскоре ситуацию пообещал взять под контроль президент Украины Владимир Зеленский. О своем возвращении в Украину вместе с питомцем Зинченко сообщила 1 мая.

Осенью 2020 года Соколюк признался, что между ними с Зинченко завязались личные отношения, когда он помогал ей решить вопрос с эвакуацией питомца в Украину,.

Теги: Танзания, Максим Соколюк, Ухань, Анастасия Зинченко
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