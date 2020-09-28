Девушка главы миграционной службы Украины засветила формы в купальнике

Украинка, которую отказывались забирать из китайского Уханя вместе с ее собачкой, показала снимок, сделанный во время отдыха с главой миграционной службы Украины Максимом Соколюком в Турции.

Зинченко: Наша веселая и интересная поездка в Памуккале Фото: nastyazinchenko_ / Instagram

Возлюбленная главы Государственной миграционной службы Украины (ГМСУ) Максима Соколюка Анастасия Зинченко, украинка, которую отказывались забирать из китайского Уханя вместе с ее собачкой, обнародовала в Instagram фото в черном раздельном купальнике.

"Наша веселая и интересная поездка в Памуккале", – написала Зинченко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Наша веселая и интересная поездка в Памуккале * Публикация от Анастасия Зинченко (@nastyazinchenko_) 24 Сен 2020 в 1:21 PDT

В феврале Зинченко, находившаяся в Ухане, где произошла вспышка коронавируса, не была эвакуирована из-за отказа оставлять собаку. В посольстве ей сказали, что на питомца необходимо оформить специальные документы.

Позже ей позвонил президент Украины Владимир Зеленский и пообещал взять ситуацию под личный контроль.

4 марта Зинченко заявляла, что не планирует возвращаться в Украину без своего питомца.

1 мая она сообщила, что уже дома, в Украине.

В начале сентября Соколюк рассказал о романе с Зинченко.