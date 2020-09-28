Девушка главы миграционной службы Украины засветила формы в купальнике

Возлюбленная главы Государственной миграционной службы Украины (ГМСУ) Максима Соколюка Анастасия Зинченко, украинка, которую отказывались забирать из китайского Уханя вместе с ее собачкой, обнародовала в Instagram фото в черном раздельном купальнике.
"Наша веселая и интересная поездка в Памуккале", – написала Зинченко.
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В феврале Зинченко, находившаяся в Ухане, где произошла вспышка коронавируса, не была эвакуирована из-за отказа оставлять собаку. В посольстве ей сказали, что на питомца необходимо оформить специальные документы.
Позже ей позвонил президент Украины Владимир Зеленский и пообещал взять ситуацию под личный контроль.
4 марта Зинченко заявляла, что не планирует возвращаться в Украину без своего питомца.
1 мая она сообщила, что уже дома, в Украине.
В начале сентября Соколюк рассказал о романе с Зинченко.