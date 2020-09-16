Глава миграционной службы проводит отпуск с новой пассией в Стамбуле

Глава миграционной службы Украины Максим Соколюк вместе со своей девушкой Анасасией Зинченко отправился в Турцию.

Соколюк объявил о романе с Зинченко в начале сентября Фото: Maxim Sokolyuk / Facebook

Взлюбленная главы Государственной миграционной службы Украины (ГМСУ) Максима Соколюка Анастасия Зинченко обнародовала в Instagram снимки их совместного отдыха. Пара проводит время в Стамбуле.

"Я впервые побывала в Турции, и мне здесь нравится. (...) Наш первый отпуск, и он прекрасный", – написала Зинченко.

"В Турции несколько дней назад ввели масочный режим, и люди в помещениях и на улице ходят в масках, везде контроль температуры и полиция может оштрафовать людей без масок. Штраф $150. Мы, конечно, соблюдаем правила, не пренебрегаем ими", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Красота нереальная * Публикация от Анастасия Зинченко (@nastyazinchenko_) 13 Сен 2020 в 5:12 PDT

Зинченко сфотографировалась в мечети Айя София.

Девушка позировала в объятиях Соколюка на фоне Босфорского пролива.

В феврале Зинченко, находившаяся в Ухане, где произошла вспышка коронавируса, не была эвакуирована из-за отказа оставлять собаку. В посольстве ей сказали, что на питомца необходимо оформить специальные документы.

Позже ей позвонил президент Украины Владимир Зеленский и пообещал взять ситуацию под личный контроль.

4 марта Зинченко заявляла, что не планирует возвращаться в Украину без своего питомца.

1 мая она сообщила, что уже дома, в Украине.

В начале сентября Соколюк рассказал о романе с Зинченко.