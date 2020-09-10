В купальнике и объятиях мужчины. Могилевская показала свой отпуск

Украинская певица Наталья Могилевская отдыхает в Хорватии.

Могилевская: Сколько вам нужно дней в отпуске, чтобы успеть отдохнуть? У меня неделя! Фото: nataliya_mogilevskaya / Instagram

Украинская певица Наталья Могилевская разместила в Instagram снимки своего отдыха на море в Хорватии.

"Сколько вам нужно дней в отпуске, чтобы успеть отдохнуть? У меня неделя! Первый отпуск за год", – написала она.

Певица отметила, что ее поклонников осенью ждут новые сюрпризы.

"А пока делюсь с вами невероятной природой, рассветами и закатами. Как вижу и чувствую ее величество природу. Красота вокруг нас, достаточно лишь уметь присмотреться", – написала она.

На фото Могилевская запечатлена лежащей в купальнике в бассейне, а также на фоне заката в объятиях мужчины.

В 2004 году Могилевская получила звание народной артистки Украины. Первый музыкальный альбом певицы "Ла-ла-ла" вышел в 1997 году.

В июне певица презентовала музыкальный фильм о любви, в котором исполнила главную роль.