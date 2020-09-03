Могилевская: Мне продолжать в проектах говорить на русском или переходить на украинский?

Украинская певица и ведущая Наталья Могилевская призналась, что из-за хейтеров начала сомневаться в том, стоит ли ей продолжать вести телеэфиры на украинском языке.

Могилевская: Я не против. Мне нравится. Да только столько было хейта Фото: nataliya_mogilevskaya / Instagram

Украинская певица и ведущая Наталья Могилевская 3 сентября на своей странице в Instagram попросила подписчиков посоветовать, на каком языке – русском или украинском – ей стоит продолжать вести проекты на телевидении.

"Как думаете, мне стоит продолжать в проектах говорить на русском или переходить постепенно на украинский?" – поинтересовалась она.

По словам Могилевской, в случае перехода на украинский язык ее речь может звучать какое-то время неидеально.

"Какой-то дурной вопрос. Жить в Украине, быть украинской звездой, сниматься на украинском телевидении и говорить на русском языке?" – отреагировали на вопрос певицы пользователи сети.

"Лучше говорить на том,который вы знаете. А то "кровосиси" ['бывшего премьер-министра Украины Николая] Азарова до сих пор вспоминаются", – посоветовали Могилевской подписчики.

"Не имеет значения, на каком языке разговаривать", – высказались фолловеры.

"Переходите на украинский и с каждым разом будете звучать все лучше. Выговоритесь", – поддержали певицу поклонники.

"Я не против. Мне нравится. Да только столько было хейта, что я засомневалась – стоит ли?" – откровенно назвала причину сомнений Могилевская, вероятно, подразумевая свое последнее появление в качестве ведущей на проекте "1+1" "Танцы со звездами".

В 2004 году Могилевская получила звание народной артистки Украины. Первый музыкальный альбом певицы "Ла-ла-ла" вышел в 1997 году.

В июне певица презентовала музыкальный фильм о любви, в котором исполнила главную роль.

В репертуаре певицы есть песни как на украинском, так и на русском языке.