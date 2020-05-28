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28 мая, 2020
 
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"Великолепная принцесса". Родившая троих детей Рафаэли крупным планом показала бедра

Израильская модель Бар Рафаэли, мать троих детей, обнародовала подборку снимков в купальнике.

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Рафаэли показала, как проводит отдых
Рафаэли показала, как проводит отдых
Фото: barrefaeli / Instagram

Израильская модель Бар Рафаэли, родившая троих детей, разместила в Instagram подборку фото, сделанные на отдыхе, для которых позировала в раздельном купальнике. На одном из снимков ноги и бедра модели показаны крупным планом.

"Великолепная принцесса", – прокомментировал rick_hurtarte.

В январе 2020 года Рафаэли стала матерью в третий раз: она родила сына. У них с супругом, израильским бизнесменом Ади Эзрой есть еще две дочери: двухлетняя Лив и годовалая Эль.

Рафаэли работает моделью с детства. В возрасте восьми месяцев она снялась в рекламе фотопленки. С 15 лет девушка снимается для журналов Vogue, Harper's Bazaar, Elle. Она выходила на подиум модных домов Armani, Gucci, Valentino, Roberto Cavalli.

Теги: купальник, Бар Рафаэли
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