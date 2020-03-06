Рафаэли показала архивное видео, для которого снималась голой

Израильская модель Бар Рафаэли показала полностью голое тело.

Израильская модель Бар Рафаэли разместила в Instagram видео из личного архива. В ролике она без одежды и белья позирует на диване.

"Я скучаю по линиям загара", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bar Refaeli (@barrefaeli) 5 Мар 2020 в 10:23 PST

Бар Рафаэли работает моделью с детства. В возрасте восьми месяцев она снялась в рекламе фотопленки. С 15 лет девушка снимается для журналов Vogue, Harper's Bazaar, Elle. Она выходила на подиум модных домов Armani, Gucci, Valentino, Roberto Cavalli.

В январе 2020 года Рафаэли стала матерью в третий раз: она родила сына. У них с супругом, израильским бизнесменом Ади Эзрой, есть еще две дочери: двухлетняя Лив и годовалая Эль.