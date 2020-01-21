Рафаэли обнародовала подборку снимков поцелуев с мужем

Израильская модель Бар Рафаэли показала собрание кадров с супругом, израильским бизнесменом Ади Эзрой.

Рафаэли: Это слишком мило! Спасибо фанам за совместное редактирование всех этих забавных моментов Фото: barrefaeli / Instagram

Израильская модель Бар Рафаэли разместила в Instagram ролик, в котором собраны кадры ее поцелуев и объятий с мужем, израильским бизнесменом Ади Эзрой.

"Это слишком мило! Спасибо фанам за совместное редактирование всех этих забавных моментов", – написала она.

В январе 2020 года Рафаэли стала матерью в третий раз. У них с супругом есть еще две дочери: двухлетняя Лив и годовалая Эль.

Рафаэли работает моделью с детства. В возрасте восьми месяцев она снялась в рекламе фотопленки. С 15 лет девушка снимается для журналов Vogue, Harper's Bazaar, Elle. Она выходила на подиум модных домов Armani, Gucci, Valentino, Roberto Cavalli.