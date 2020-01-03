Беременная третьим ребенком Рафаэли показала подборку фото в купальнике

Израильская модель Бар Рафаэли, которая ждет ребенка, позировала в купальнике в воде.

Рафаэли: У меня есть несколько удивительных фотографий, чтобы показать их детям однажды Фото: barrefaeli / Instagram

Беременная в третий раз израильская модель Бар Рафаэли разместила в Instagram подборку снимков в купальнике.

"У меня есть несколько удивительных фотографий, чтобы показать их детям однажды. И вам, ребята", – написала она.

Рафаэли работает моделью с детства. В возрасте восьми месяцев она снялась в рекламе фотопленки. С 15 лет девушка снимается для журналов Vogue, Harper's Bazaar, Elle. Она выходила на подиум модных домов Armani, Gucci, Valentino, Roberto Cavalli.

Сейчас модель готовится к третьим родам. С мужем, израильским бизнесменом Ади Эзра у них есть две дочери: трехлетняя Лив и двухлетняя Эль.



