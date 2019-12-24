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24 декабря, 2019
 
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Рафаэли опубликовала детское фото

Израильская модель Бар Рафаэли показала, как выглядела в детстве.

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Рафаэли: Прелесть в том, что не знаешь ничего ни о чем
Рафаэли: Прелесть в том, что не знаешь ничего ни о чем
Фото: barrefaeli / Instagram

Израильская модель Бар Рафаэли разместила в Instagram фото, на котором запечатлена ребенком.

"Прелесть в том, что не знаешь ничего ни о чем", – написала модель.

Бар Рафаэли родилась 4 июня 1985 года. Она работает моделью с детства. В возрасте восьми месяцев она снялась в рекламе фотопленки. С 15 лет девушка снимается для журналов Vogue, Harper's Bazaar, Elle. Она выходила на подиум модных домов Armani, Gucci, Valentino, Roberto Cavalli.

Сейчас модель ждет третьего ребенка. Супруг Бар Рафаэли – израильский бизнесмен Ади Эзра. Пара оформила отношения в 2015 году. У них есть две дочери: двухлетняя Лив и годовалая Эль.

Теги: Бар Рафаэли
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