Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
15 января, 2020
 
Новости

Рафаэли стала мамой в третий раз

Израильская модель Бар Рафаэли родила мальчика.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Рафаэли поблагодарила врача и акушерку за помощь во время родов
Рафаэли поблагодарила врача и акушерку за помощь во время родов
Фото: barrefaeli / Instagram

34-летняя израильская модель Бар Рафаэли стала мамой в третий раз. Об этом сообщило издание  The Jerusalem Post

"Большое спасибо доктору Ронит Корал за помощь во всех трех родах, прекрасной акушерке Бинт Сассон и всей больнице, где сегодня я стала мамой в третий раз", – сказала модель в комментарии изданию.

У Рафаэли и ее мужа, израильского бизнесмена Ади Эзре, есть еще две дочери: двухлетняя Лив и годовалая Эль.

Рафаэли работает моделью с детства. В возрасте восьми месяцев она снялась в рекламе фотопленки. С 15 лет девушка снимается для журналов Vogue, Harper's Bazaar, Elle. Она выходила на подиум модных домов Armani, Gucci, Valentino, Roberto Cavalli.

Теги: Бар Рафаэли
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Полякова: Министр культуры привез меня петь к Януковичу в надежде, что будет интим
  Полякова: Министр культуры привез меня петь к Януковичу в надежде, что будет интим
Дмитрий ГОРДОН
Витренко: Я лучше разбираюсь в деталях газовой тематики, чем господин Путин
Витренко: Я лучше разбираюсь в деталях газовой тематики, чем господин Путин
Наталия ДВАЛИ
Смелянский: Государство тратит 2 млрд грн на доставку пенсий. Позвольте "Укрпошті" действовать как банку, мы к нулю сведем эти расходы в течение четырех лет
Смелянский: Государство тратит 2 млрд грн на доставку пенсий. Позвольте "Укрпошті" действовать как банку, мы к нулю сведем эти расходы в течение четырех лет
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS