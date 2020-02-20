Рафаэли показала, как выглядит через месяц после родов

Израильская модель Бар Рафаэли поделилась подборкой снимков.

Израильская модель Бар Рафаэли разместила в Instagram снимки, на которых запечатлена в полупрозрачном топе.

"Ему один месяц, мама возвращается к работе", – написала она.

В январе 2020 года Рафаэли стала матерью в третий раз: она родила сына. У них с супругом, израильским бизнесменом Ади Эзрой есть еще две дочери: двухлетняя Лив и годовалая Эль.

Рафаэли работает моделью с детства. В возрасте восьми месяцев она снялась в рекламе фотопленки. С 15 лет девушка снимается для журналов Vogue, Harper's Bazaar, Elle. Она выходила на подиум модных домов Armani, Gucci, Valentino, Roberto Cavalli.