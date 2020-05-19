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20 мая, 2020
 
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"Кукла Барби". Как выглядит Рафаэли в купальнике через четыре месяца после третьих родов

Израильская модель Бар Рафаэли, мать троих детей, обнародовала снимки, сделанные в бассейне.

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Рафаэли, родившая в январе третьего ребенка, показала формы
Рафаэли, родившая в январе третьего ребенка, показала формы
Фото: barrefaeli / Instagram

Израильская модель Бар Рафаэли, родившая троих детей, разместила в Instagram подборку снимков, для которых позировала в черном купальнике. Для фото модель позировала в бассейне, а также стоя у стены.

"Отличное тело", – написала chyychyy1986.

"Кукла Барби, – прокомментировала sybilleregina.

В январе 2020 года Рафаэли стала матерью в третий раз: она родила сына. У них с супругом, израильским бизнесменом Ади Эзрой есть еще две дочери: двухлетняя Лив и годовалая Эль.

Рафаэли работает моделью с детства. В возрасте восьми месяцев она снялась в рекламе фотопленки. С 15 лет девушка снимается для журналов Vogue, Harper's Bazaar, Elle. Она выходила на подиум модных домов Armani, Gucci, Valentino, Roberto Cavalli.

Теги: купальник, Бар Рафаэли, модель
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