"Кукла Барби". Как выглядит Рафаэли в купальнике через четыре месяца после третьих родов

Израильская модель Бар Рафаэли, мать троих детей, обнародовала снимки, сделанные в бассейне.

Израильская модель Бар Рафаэли, родившая троих детей, разместила в Instagram подборку снимков, для которых позировала в черном купальнике. Для фото модель позировала в бассейне, а также стоя у стены.

"Отличное тело", – написала chyychyy1986.

"Кукла Барби, – прокомментировала sybilleregina.

Посмотреть эту публикацию в Instagram * Публикация от Bar Refaeli (@barrefaeli) 18 Май 2020 в 6:47 PDT

В январе 2020 года Рафаэли стала матерью в третий раз: она родила сына. У них с супругом, израильским бизнесменом Ади Эзрой есть еще две дочери: двухлетняя Лив и годовалая Эль.

Рафаэли работает моделью с детства. В возрасте восьми месяцев она снялась в рекламе фотопленки. С 15 лет девушка снимается для журналов Vogue, Harper's Bazaar, Elle. Она выходила на подиум модных домов Armani, Gucci, Valentino, Roberto Cavalli.