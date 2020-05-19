"Кукла Барби". Как выглядит Рафаэли в купальнике через четыре месяца после третьих родов

Израильская модель Бар Рафаэли, родившая троих детей, разместила в Instagram подборку снимков, для которых позировала в черном купальнике. Для фото модель позировала в бассейне, а также стоя у стены.
"Отличное тело", – написала chyychyy1986.
"Кукла Барби, – прокомментировала sybilleregina.
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В январе 2020 года Рафаэли стала матерью в третий раз: она родила сына. У них с супругом, израильским бизнесменом Ади Эзрой есть еще две дочери: двухлетняя Лив и годовалая Эль.
Рафаэли работает моделью с детства. В возрасте восьми месяцев она снялась в рекламе фотопленки. С 15 лет девушка снимается для журналов Vogue, Harper's Bazaar, Elle. Она выходила на подиум модных домов Armani, Gucci, Valentino, Roberto Cavalli.