Зеленский лидирует в президентском рейтинге – опрос

На выборах президента Украины нынешнего главу государства Владимира Зеленского готовы поддержать 22,7% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Президент Украины Владимир Зеленский лидирует в президентском рейтинге. Об этом свидетельствуют опубликованные 15 февраля результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Действующего главу государства готовы поддержать 22,7% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором.

Второе место занимает нардеп от "Европейской солидарности", пятый президент Украины Петр Порошенко, за которого собираются проголосовать 18,3% опрошенных.

Следом идут лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко (14,5%), сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко (11,4%), экс-глава СБУ Игорь Смешко (8,2%), глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук (5,1%) и бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман (4,5%).

Опрос проводился 5–7 февраля методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Всего опрошено 2005 респондентов в возрасте 18 лет и старше из всех регионов Украины, кроме оккупированного Крыма и неподконтрольных украинской власти районов Донецкой и Луганской областей

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% – для показателей, близких к 50%, 2,1% – для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.

На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовало 30,24% избирателей, за его оппонента Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур.

Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.