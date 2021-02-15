Зеленский подписал в ОАЭ меморандумы и контракты на $3 млрд. Они коснутся приватизации госсобственности в Украине, обороны и аграрной сферы

Украина и Объединенные Арабские Эмираты подписали меморандумы и контракты на сумму от $3 млрд, сообщил Офис президента (ОП) 15 февраля по итогам визита президента Украины Владимира Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты.
Так, подписан меморандум о взаимопонимании между Фондом государственного имущества Украины и инвестиционным фондом Mubadala. Документ предполагает участие представителей ОАЭ в программе приватизации государственной собственности в Украине.
"На всех международных встречах я призываю инвестировать в Украину. Наше государство имеет огромный потенциал: геополитическое положение, природные ресурсы, образованных людей. Именно сейчас время реализовывать этот потенциал и создавать сильную экономику", – сказал Зеленский.
Подписание меморандума с инвестфондом Mubadala из Абу-Даби в Офисе президента Украины считают очень важным шагом в открытии пути для масштабных инвестиций в Украину из Западной Азии. С этим фондом подписали меморандумы 18 украинских частных компаний, среди которых "Интерпайп", Dragon Capital, ДТЭК, Unit City, EastOne, UMG, Ufuture, Fortior, отметили в ОП.
Министерство цифровой трансформации Украины подписало с компанией INTELMAX Management Consulting меморандум по созданию платформы для обмена интеллектуальной собственностью на основе блокчейна Fantom, который обеспечит повышенную безопасность и прозрачность, сказано в сообщении.
Стороны подписали документы в области обороны и обсудили возможность строительства совместных заводов за пределами Украины.
"Кроме того, подписан меморандум в аграрной сфере, предусматривающий создание агрохаба и трейдинговой компании с целью обеспечения продовольственной безопасности. Рассматривается также возможность открытия украинского суверенного фонда для совместных инвестиций", – уточнили в Офисе президента.
13 февраля Зеленский вместе с супругой Еленой прибыл в ОАЭ с официальным визитом, который продлится до 15 февраля. 14 февраля Зеленский обсудил торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ, шейхом Мухаммадом ибн Заидом Аль Нахайяном. Тогда стороны подписали ряд двусторонних документов, в частности: протокол о внесении изменений в соглашение между правительством Украины и правительством ОАЭ об избежании двойного налогообложения и меморандум о взаимопонимании между Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и Офисом государственного министра продовольственной и водной безопасности ОАЭ.
Также был подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере развития туристического сектора между Государственным агентством развития туризма Украины и министерством экономики ОАЭ, меморандум о взаимопонимании в сфере землеустройства между Госгеокадастром Украины и министерством изменения климата и окружающей среды ОАЭ.
Кроме этого, стороны подписали меморандум о взаимопонимании между Министерством внутренних дел Украины и министерством внутренних дел ОАЭ о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений.