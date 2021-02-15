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Зеленский подписал в ОАЭ меморандумы и контракты на $3 млрд. Они коснутся приватизации госсобственности в Украине, обороны и аграрной сферы

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты были подписаны меморандумы с инвестиционным фондом Mubadala из Абу-Даби, предусматривающие участие представителей ОАЭ в программе приватизации государственной собственности в Украине. Стороны также подписали документы в военной и аграрной сферах, сообщили в Офисе президента Украины.

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Зеленский прибыл в ОАЭ 13 февраля
Зеленский прибыл в ОАЭ 13 февраля
Фото: president.gov.ua

Украина и Объединенные Арабские Эмираты подписали меморандумы и контракты на сумму от $3 млрд, сообщил Офис президента (ОП) 15 февраля по итогам визита президента Украины Владимира Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты. 

Так, подписан меморандум о взаимопонимании между Фондом государственного имущества Украины и инвестиционным фондом Mubadala. Документ предполагает участие представителей ОАЭ в программе приватизации государственной собственности в Украине.

"На всех международных встречах я призываю инвестировать в Украину. Наше государство имеет огромный потенциал: геополитическое положение, природные ресурсы, образованных людей. Именно сейчас время реализовывать этот потенциал и создавать сильную экономику", – сказал Зеленский.

Подписание меморандума с инвестфондом Mubadala из Абу-Даби в Офисе президента Украины считают очень важным шагом в открытии пути для масштабных инвестиций в Украину из Западной Азии. С этим фондом подписали меморандумы 18 украинских частных компаний, среди которых "Интерпайп", Dragon Capital, ДТЭК, Unit City, EastOne, UMG, Ufuture, Fortior, отметили в ОП.

Министерство цифровой трансформации Украины подписало с компанией INTELMAX Management Consulting меморандум по созданию платформы для обмена интеллектуальной собственностью на основе блокчейна Fantom, который обеспечит повышенную безопасность и прозрачность, сказано в сообщении.

Стороны подписали документы в области обороны и обсудили возможность строительства совместных заводов за пределами Украины.

"Кроме того, подписан меморандум в аграрной сфере, предусматривающий создание агрохаба и трейдинговой компании с целью обеспечения продовольственной безопасности. Рассматривается также возможность открытия украинского суверенного фонда для совместных инвестиций", – уточнили в Офисе президента. 

13 февраля Зеленский вместе с супругой Еленой прибыл в ОАЭ с официальным визитом, который продлится до 15 февраля. 14 февраля Зеленский обсудил торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ, шейхом Мухаммадом ибн Заидом Аль Нахайяном. Тогда стороны подписали ряд двусторонних документов, в частности: протокол о внесении изменений в соглашение между правительством Украины и правительством ОАЭ об избежании двойного налогообложения и меморандум о взаимопонимании между Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и Офисом государственного министра продовольственной и водной безопасности ОАЭ.

Также был подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере развития туристического сектора между Государственным агентством развития туризма Украины и министерством экономики ОАЭ, меморандум о взаимопонимании в сфере землеустройства между Госгеокадастром Украины и министерством изменения климата и окружающей среды ОАЭ.

Кроме этого, стороны подписали меморандум о взаимопонимании между Министерством внутренних дел Украины и министерством внутренних дел ОАЭ о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений.

Теги: инвестиции, ОАЭ, Владимир Зеленский, Абу-Даби, торговля, документы, блокчейн, Министерство цифровой трансформации, сотрудничество
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