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Во время визита Зеленского в ОАЭ "Укроборонпром" подписал соглашения с компаниями на $1 млрд

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев подписал соглашения и договоры с Tawazun Economic Council и EDGE Group о расширении военно-технического сотрудничества, сообщила пресс-служба Офиса президента.

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"Укроборонпром" подписал соглашения 14 февраля в ОАЭ
"Укроборонпром" подписал соглашения 14 февраля в ОАЭ
Фото: president.gov.ua

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты подписано соглашения о расширении военно-технического сотрудничества. Об этом 14 февраля сообщила пресс-служба Офиса президента.

По информации ведомства, генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев подписал соглашения и договоры с Tawazun Economic Council и EDGE Group о расширении военно-технического сотрудничества на общую сумму более $1 млрд.

Соглашение с EDGE о военном и техническом сотрудничестве позволит обмениваться и развивать передовые технологии, говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что EDGE "делает сильный акцент" на совместном развитии и сотрудничестве.

"Подписание этого трехстороннего соглашения демонстрирует наше намерение сотрудничать с ведущими международными компаниями в области оборонной промышленности. Мы в восторге от возможностей, которые открываются для ОАЭ и Украины относительно сотрудничества, обмена и получения взаимной выгоды от военного и технического потенциала двух стран", – заявил генеральный и управляющий директор EDGE Фейсал Аль Банная.

13 февраля президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой прибыл в ОАЭ с официальным визитом, который продлится до 15 февраля.

14 февраля Зеленский обсудил торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ, шейхом Мухаммадом ибн Заидом Аль Нахайяном. Подписано ряд двусторонних документов, в частности: протокол о внесении изменений в соглашение между правительством Украины и правительством ОАЭ об избежании двойного налогообложения и меморандум о взаимопонимании между Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и Офисом государственного министра продовольственной и водной безопасности ОАЭ.

Также подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере развития туристического сектора между Государственным агентством развития туризма Украины и министерством экономики ОАЭ, меморандум о взаимопонимании в сфере землеустройства между Госгеокадастром Украины и министерством изменения климата и окружающей среды ОАЭ.

Кроме этого, стороны подписали меморандум о взаимопонимании между Министерством внутренних дел Украины и министерством внутренних дел ОАЭ о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений.

Теги: Украина, инвестиции, ОАЭ, экономика, Укроборонпром, правительство, меморандум, Владимир Зеленский, Абу-Даби, визит, соглашение, сотрудничество
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