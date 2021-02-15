Зеленская в ОАЭ надела хиджаб

Супруга украинского президента Владимира Зеленского Елена Зеленская сообщила, что в 2021 году планируется расширение географии украиноязычных аудиогидов в ОАЭ.

Первая леди Украины Елена Зеленская 14 февраля на своей странице в Facebook опубликовала фото, сделанные во время визита в Большую мечеть шейха Зайда ибн Султана ан-Нахайяна в столице ОАЭ Абу-Даби. На ней был надет хиджаб.

В рамках официального визита в страну она и ее супруг – украинский президент Владимир Зеленский также побывали в Лувре Абу-Даби.

Зеленская сообщила, что в этом году планируется расширение географии украиноязычных аудиогидов в ОАЭ.

"Я очень хотела увидеть воочию Лувр Абу-Даби и одну из крупнейших мечетей мира – Большую мечеть шейха Заида. Планируем уже в ближайшее время начать работу над аудиогидами для этих культурных памятников", – заявила она.

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Фото: Олена Зеленська / Facebook Фото: Олена Зеленська / Facebook Фото: Олена Зеленська / Facebook Фото: Олена Зеленська / Facebook Фото: Олена Зеленська / Facebook Фото: Олена Зеленська / Facebook

13 февраля Зеленский вместе с супругой Еленой прибыл в ОАЭ с официальным визитом, который продлится до 15 февраля.

14 февраля Зеленский обсудил торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ, шейхом Мухаммадом ибн Заидом Аль Нахайяном. Подписан ряд двусторонних документов, в частности: протокол о внесении изменений в соглашение между правительством Украины и правительством ОАЭ об избежании двойного налогообложения и меморандум о взаимопонимании между Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и Офисом государственного министра продовольственной и водной безопасности ОАЭ.

Также подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере развития туристического сектора между Государственным агентством развития туризма Украины и министерством экономики ОАЭ, меморандум о взаимопонимании в сфере землеустройства между Госгеокадастром Украины и министерством изменения климата и окружающей среды ОАЭ.

Кроме этого, стороны подписали меморандум о взаимопонимании между Министерством внутренних дел Украины и министерством внутренних дел ОАЭ о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений.