Договориться с Россией об урегулировании ситуации на Донбассе практически невозможно – Кравчук

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Украине необходимо смотреть правде в глаза: Россия в ближайшее время не заинтересована в возвращении оккупированных территорий Украине и не изменит свою позицию по конфликту на Донбассе.

Россия, не признавая себя стороной конфликта на Донбассе, говорит одно, а делает другое. Об этом 15 февраля в ходе форума "Украина 30. Временная потеря части Донбасса и Крыма: влияние на стоимость тарифов" заявил первый президент Украины, глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук. Форум транслировался на канале in time Ukraine в YouTube.

Кравчук отметил, что недавно в эфире российского "Первого канала" главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил о намерении интегрировать оккупированные территории Украины в РФ.

"Это уже официальное заявление. Мы собираемся в трехсторонней контактной группе и ставим задачу, как трансформировать неконтролируемые регионы в Украине, как сформировать местное самоуправление, его особенности, а там задачи совсем другие", – подчеркнул Кравчук.

По его словам, российская сторона обвиняет Украину в нарушении договоренностей.

"А я твердо могу сказать, что Украина выполнила полностью обязательства, взятые 9 декабря 2019 года. Таким образом, мы можем констатировать: договориться с Российской Федерацией об урегулировании ситуации на Донбассе в том статусе, в котором себя видит Россия и какие цели она ставит, практически невозможно", – считает глава украинской делегации в ТКГ.

По его словам, Украине надо смотреть правде в глаза и не думать, что ситуация изменится в ближайшее время.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года и последний к этому времени саммит лидеров "Нормандской четверки". Их договоренности были выполнены частично, в частности дважды состоялся обмен удерживаемыми лицами.