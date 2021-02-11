Арестович заявил, что демарш России по Донбассу в Совбезе ООН провалится

Советник украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Арестович считает, что Россия использует заседание Совета Безопасности ООН для обвинения Украины.

Арестович: Мы можем влиять на позицию государств, которые будут участвовать в этом заседании Фото: Алексей Арестович / Facebook

Россия использует заседание Совета Безопасности ООН для обвинения Украины в невыполнении Минских соглашений. Об этом спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Арестович сказал в эфире телеканала "Украина 24".

Заседание Совета Безопасности было инициировано Россией.

"Скорее всего, РФ использует его для демарша, обвинения Украины, Франции, Германии, возможно, ОБСЕ в том, что мы не выполняем Минские соглашения, не идем на уступки и тому подобное", – отметил Арестович.

Он сказал, что Украина не может ни избежать заседания, ни изменить повестку дня, потому что Россия пользуется правом постоянного члена Совбеза ООН.

"Мы можем влиять на позицию государств, которые будут участвовать в этом заседании. Я думаю, что результаты этого заседания будут ожидаемы – российский демарш провалится, но инфоповод они из этого будут пытаться сделать, безусловно", – подчеркнул Арестович.

В Совет Безопасности ООН входят 15 государств-членов: пять постоянных и 10 непостоянных. Франция является одним из постоянных членов Совбеза ООН, обладающих правом вето. Помимо Франции это США, Китай, Великобритания и Россия.

Среди 10 непостоянных членов Совбеза должно быть пять государств из Африки и Азии, одно государство из Восточной Европы, два государства из Латинской Америки и еще два из Западной Европы или других регионов.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. На переговорах в Минске присутствуют представители боевиков "ДНР" и "ЛНР".

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года и последний к этому времени саммит лидеров "Нормандской четверки". Их договоренности были выполнены частично, в частности дважды состоялся обмен удерживаемыми лицами.